السر في بير ..رئيس نقابة عمالية عامة كبيرة يُبلّغ عن نفسه ويحصل على حٌكم قضائي وتعويض مالي كبير !

علمت جريدة الأهالي أن رئيس نقابة عمالية عامة كبيرة وإستراتيجية تابعة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر ، قام بالتبليغ عن نفسه في النيابة ،وحصل على حكم قضائي لصالحه ،ومبلغ مالي كبير ..وتبدأ القصة عندما قام نقابي في احدى اللجان النقابية بكتابة “بوست” على صفحته على “الفيس بوك” يتهم فيه رئيس هذه “النقابة العامة” في ذمته المالية بإختلاس مبالغ 1000 يورو قيمة إشتراك لواحد من الإتحادات العمالية العالمية ..رئيس “النقابة العام” قام بتصوير “البوست” وقدم بلاغ في نفسه الى النيابة مطالبا بالتحقيق في ذلك الإتهام ،مطالبا بمحاكمته إذا تبث إدانته ،إو محاكمة صاحب “البوست” ..وتداولت محكمة شمال القاهرة القضية حتى حصل على حكم قضائي بالبراءة بعد تقديمه وثائق تثبت دفع الإشتراك لتلك المنظمة العمالية الدولية” ،وكذلك حكم بتعويض مالي قدره 30 ألف جنيه قال انه سيوزعهم على الفقراء والمساكين .!!

*عبدالوهاب خضر