محمود دوير يكتب:يناير من 1977 إلى 2011..حزب التجمع حاضرا

*بقلم محمود دوير

كأن يناير صار شهرا لورد الجناين وموسما للتوهج السياسى رغم بردة طقسه إلا أنه حفظ مكانا خاصا فى وجدان الشعب المصرى ..ذلك الوجدان الجمعى التواق للعدل والحرية والذى قاسى مرارة الفقر واكتوى بنيران تفاوت طبقى وتمايز مجتمعى مخيف بعد أن حاولت ونجحت تجربة جمال عبد الناصر (1954-1970 ) فى السيطرة على تلك الهوة الإجتماعيه المخيفة والضارة بأمن الوطن الداخلى وسلامة وحدته.

وفى يناير 1977 كان “حزب التجمع ” لم يكمل بعد عامه الآول ومازال يرتب أوراقه ويجمع أنصاره فى منبر اليسار الذى صار فيما بعد “حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى “بقيادة خالد محى الدين وعضوية رموز العمل الوطنى وكوادر اليسار المصرى بمختلف تنويعاته .

لم يمر عام منذ ابريل 1976 – تأسيس منبر اليسار – ويناير 1977 اندلاع إنتفاضة الخبز التى وصفها إعلام الرئيس السادات بإنتفاضة “الحراميه “،وقد كانت مصر حينذاك قد شهدت بعد حرب اكتوبر توجهات رسمية فى الاقصتاد والسياسة وكافة مجالات العمل العام توجهات ضد ما تحقق من مكاسب خلال حكم عبد الناصر وجاءت خطوات ما سمى بالانفتاح الاقتصادى الذى وصفه “احمد بهاء الدين ” الانفتاح السداح مداح – فى إشارة إلى فوضى تلك الاجرءات وعشوائيتها.

لم تكن تلك الخطوات الاقتصادية تلقى قبولا لدى المواطن البسيط الذى شعر بأن مكاسبة التى تحققت صارت فى مهب الريح وجاءت لحظة الغضب الكبرى حين أعلن عبد المنعم القيسونى – نائب رئيس الوزراء – عن تحريك اسعار عدد من السلع الرئيسية وعدد من الإجراءات التقشفية،واندلعت موجه غضب واسعه فى كل مدن مصر ولم يجد السادات بديلا عن التراجع فيما أعلن من اجراءات اقتصادية لكنه زج بالآف فى السجون وكان معظمهم من أعضاء حزب التجمع وقياداته فى كل محافظات مصر ووجه السادات تهمة التحريض على التظاهر لحزب التجمع وكان الحزب صلبا فى تحمل قسوة النظام وعنفه ضده خاصه وهو مايزال فى المهد.

تحمل التجمع مسؤليته الوطنية فى لحظة حرجة وإنحاز للملايين من أبناء الشعب المصرى وكان صوته مدويا عاليا متمسكا بما يراه فى صالح الوطن..لم تتوقف حملات نظام السادات المسعورة ضد التجمع وخصص أجزاء مطولة من خطبه الرئاسية لسب الحزب والتعريض بقياداته كما تمت ملاحقة أعضائه بقسوة وظل التجمع قابضا على جمر انحيازه لما يراه صحيحيا.

وبعد 34 عام من نضال التجمع من اجل الحرية والعدالة الإجتماعية عبر خلالها عن مواقفه بكافة الطرق السلمية وخاض الكثير من المعارك من أجل قيم آمن بها ومن أجل وطن يستحق كل التضحية وشعب عظيم..بعد كل تلك السنوات من العمل النضالى المتواصل إستخدم خلاله التجمع كافة وسائل العمل الوطنى السلمى وكان ملاذا وسندا ودعما لكل صاحب حق ولكل قضية عادلة..بعد كل تلك السنوات التى وضع التجمع صوب عينيه صالح الوطن ووحدته وتماسكه والتى لن تتحقق سوى بالعدل والحرية ودولة المواطنة.كان التجمع فى بعض الأحيان يقف وحيدا فى صف الدولة المدنية الحديثة ممسكا بتراث نضالى وطنى يمتد لاكثر من قرن..بعد كل تلك السنوات من الإنحياز للعمال والفلاحين وكل بسطاء وشرفاء هذا الوطن..خرجت الملايين فى 25 يناير ترفع شعارات طالما رددها التجمع ربما كان آخرها شعار برنامجه الإنتخابى حين خاض منافسات برلمان 2010 رافعا شعار “الخبز للفقراء – العمل للمتعطلين “..يخرج الملايين ضد نظام مبارك يعلنون صرختهم فى وجه الإفقار والقمع وإنهيار الكرامة مرددين “عيش- حرية – عدالة إجتماعية – كرامة انسانية “..وينحاز التجمع للملايين ويقدم خلال ثورة يناير 6 من انبل شبابه شهداء فداء للوطن وحق المواطن فى حياة كريمة.

وعقب سقوط مبارك فى إستجابة للهيب الثورة المشتعل يلعب التجمع دورا اساسيا فى حوار ساسى واسع شاركت فيه كل الأطياف السياسية المصرية وحذر التجمع مبكرا من محاولات سرقة ثورة نبيله طاهرة للمصريين وحذر أيضا من محاولات البعض جر الوطن لمسيرة عنف لا يعرف أحد عواقبها وصرخ محذرا من طائفيه مسعورة تهدد وحدة المصريين ومن تنامى تيارات ضد الحياة وضد الوطن حاولت أن تمتطى الثورة.

ومبكرا جدا كان التجمع يقظا لتلك المحاولات التى أثبتت التجربة صحتها وصحة من خشى التجمع منه منذ البداية..وتسير الأمور على عكس ما يجب … ويرفض التجمع الإعلان الدستورى المشوه فى 19 مارس ويرفض أساليب تقسيم المجتمع على اساس دينى أو طائفى ويعلن خطورة ما جرى وما يجرى من سرقة علنية لثورة نبيله قام بها المصريون بحثا عن مستقبل يليق بوطن عظيم..لم يخضع التجمع فى لحظة من تاريخه لأهواء سياسية أو أغراض غير وطنية أو تجاذبات فكرية .. بل ظل دوما ينتمى لمدرسة الوطنية الكبرى التى تفرض عليه خيارات صالح الوطن – وفقا لرؤيته – وعلى أسس موضوعية منطلقها الاساسى هو وحدة الوطن أولا ومحددات التجمع وإنحيازاته الإجتماعية والإقتصادية والفكرية.

يبقى يناير هو يناير الذى تتفتح فيه ورد الجناين …ويبقى الوطن محصنا ضد كل محاولات سلب هويته طالما بقى التجمع قويا مؤثرا..فعلا .. وطالما بقيت قوى المجتمع الحيه والقابضة على جمر إنحياز حقيقى ومخلص للشعب الذى هو السيد فى كل المراحل وكافة الأزمنة