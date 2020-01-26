عبدالعال يجدد طلبه للحكومة بقديم مشروع الشهر العقاري

جدد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال مطالبته للحكومة بتقديم مشروع قانون خاص بفصل مصلحة الشهر العقارى عن وزارة العدل.

وقال عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم الاحد: نظرا للتعديل الوزارى ارجأنا الموعد الذى وضعنه للحكومة وهو 15 يوما لاعداده، وقد مضت الـ 15 يوما وعلى الحكومة أن تسارع بتقديمة”.

وأشار عبد العال إلى أن تأخر الحكومة فى تقديم مشروع القانون سيضطر البرلمان إلى دعوة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى مناقشة مشروع القانون الذى بحوزتها.