وزيرا البترول والرياضة يوقعان علي تسليم مركز الرعاية الصحية ومركز الشباب الجديد بالحي الإماراتى

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم في ديوان عام محافظة بورسعيد التوقيع علي تسليم مركز الرعاية الصحية ومركز الشباب الجديد بالحي الإماراتى الي محافظة بورسعيد واللتين اقامتهما شركة ايني الايطالية في اطار برامج المشاركة المجتمعية لقطاع البترول والغاز بالمحافظة..قام بالتوقيع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد و جيوسيبي ريتشي كبير مسئولي التكرير والتسويق بشركة إينى الإيطالية.