إسرائيل تسمح بالسفر إلى السعودية في حالات محدودة منها “الحج” !

*كتبت أيات عبدالحكيم :

أعلنت إسرائيل يوم الأحد أنها ستسمح لأول مرة للإسرائيليين بالسفر إلى السعودية في حالات معينة.وحسب “رويترز”أصدر وزير الداخلية الإسرائيلي ارييه درعي بيانًا بعد التشاور مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يقول إنه سيتم السماح للإسرائيليين بالسفر إلى السعودية في حالتين هما وجود أسباب دينية وهي الحج، أو لأسباب تتعلق بممارسة أنشطة تجارية مثل الاستثمار أو عقد اجتماعات وفي هذه الحالة يمكن أن تصل مدة السفر إلى تسعة أيام.وذكر البيان أن المسافرين لا يزالون بحاجة لموافقة السلطات السعودية.