“ملهاةٌ عبثية كهذيان المحتضر!”..في رواية ” وَهَنْ ” للباحثة السياسية دينا محسن بمعرض الكتاب ..الخميس

وَهَنْ…ملهاةٌ عبثية كهذيان المحتضر!

مسرحيةٌ وضيعةٌ تداخلت فيها خيوط الدراما بالسخرية، فصلُ السقوطِ الفصلُ الأخير فى الرواية، تحوّل الملهاةُ لمأساةٍ، ربما هناك شئٌ ضائعٌ فى الزحام.

مع غروبِ شمسِ أمس، ترّجلت وَهَنْ من مخدعها فزِعة نهوضاً لرؤيةِ شيئ ما خَفِىّ!

وَهَنْ،، نجمةٌ وحيدةٌ واحدة تناست مدار فلكها ومواقع النجوم المجاورات للقمرِ والهاربات من الشمس، نجمةٌ وحيدةٌ واحدة نسجت من المستحيلِ أملاً ومن القهرِ حياة.

هذا الحضور الباهت الذى يُشبه العدم، وهذا المجئ المتباطئ الذى يُشبه الندم، وهذا القبول الشرطى الذى يُشبه الرفض، أهكذا تحوّل الأمر أم أن الأمر كان فى غير مساره وهكذا انتقل لمساره الصحيح؟!

أسئلة خاوية،، إجاباتٌ مُبهمة، رهانٌ خاسرٌ،، لا بذور ولا جذور لا حنين لماضٍ ولا للغد تحمل ظنوناً، هو الشك هو الحب هو اليقين هو الفراق، وأنا اللاأنا حين أقول ها أنا، وها أنا أنا فى البداية وها أنا أنا فى النهاية.

وَهنْ رواية راوٍ لم يشهد الوهن لكنه عاش فيه بكل جزيئاته الحيّة، روايةٌ تدور أحداثها حول أحداث سياسية متشابكة ومتصارعة يتخللها نسماتٌ عاطفية فجائية تسبب اهتزازة فى وتيرة مسار الأحداث، تُرى هل تُكتب النهاية بأنامل أصحابها، أم هناك أطرافٌ أخرى خفية تُحرّك المشهد منذ زمنٍ بعيد، لم تكشف عن هويتها بعد؟!

وَهَنْ،، رواية صدرت عن دار المعارف لعام ٢٠٢٠ م للكاتبة/ دينا محسن الباحثة فى مجال الإعلام السياسى ومؤسسة صالون طه حسين التنويرى، لها العديد من المقالات الأدبية والسياسية والبحوث العلمية المنشورة، وتعتبر رواية وهن هى العمل الروائى الأول للكاتبة، والعمل الأدبى الثانى لها حيث صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب كتاب يحمل إسمها بعنوان ” الإعلام الوثائقى”.

يُذكر أن الرواية تُعرض الآن بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بالجناح الخاص بالدار بصالة ٤، على أن يكون حفل توقيع الرواية يوم الخميس المُقبل الموافق ٣١ يناير فى تمام الساعة الثالثة عصراً بجناح دار المعارف بالمعرض.