شاهد بالفيديو مباشر ..”الجيش الوطني الليبي”: تركيا تنقل مسلحي “جبهة النصرة” من سوريا إلى ليبيا بوتيرة عالية

اتهم المتحدث باسم “الجيش الوطني الليبي”، اللواء أحمد المسماري، تركيا بأنها تنقل مسلحي تنظيم “جبهة النصرة” من سوريا إلى ليبيا بوتيرة عالية.وقال المسماري، في مؤتمر صحفي منعقد الان، إن العملية التي يشنها “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر في منطقة أبو قرين ليست هجوما وتحمل طابعا استباقيا، لافتا إلى أن “المعركة ستبقى ضد الإرهابيين والمليشيات الإجرامية والمهربين ومع السوريين الذين تم إحضارهم”، مشددا على أنهم “متطرفون”.

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