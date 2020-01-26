يسبقه مؤتمر صحفي يوم الأربعاء ..”الجامعة العربية” ترعى مهرجان “الشعر يجمعنا” بدار الكتب ..الخميس 

*كتبت أيات عبدالحكيم :

تحت رعاية جامعة الدول العربية، يقيم الاتحاد العالمي للشعراء، الخميس ٣٠ يناير ٢٠٢٠، الثالثة عصرا مهرجانًا شعريًا، يتم خلاله توزيع جوائز “شاعر مصر”.المهرجان بعنوان “الشعر يجمعنا” ويقام بدار الكتب ـ كورنيش النيل، الخميس 30 يناير الحالي.وتبدأ جلسته الافتتاحية في الثالثة مساء وتديرها الشاعرة الكبيرة شريفة السيد تليها كلمة السيد ممدوح الدماطي ـ وزير الاثار الأسبق ـ ثم كلمة رئيس الاتحاد العالمي للشعراء الشاعر الكبير عبد الله الخشرمي وكلمة الأمين العام ومدير المهرجان الشاعر الكبير علي أبوسالم، ثم كلمة مستشار الاتحاد العالمي للشعراء د.احمد درويش.

ويبدأ بعدها توزيع جوائز “شاعر مصر”، في احتفالية يديرها الشاعر د. ايهاب عبدالسلام،والفائزون هم: الشاعر احمد معروف عبد العزيز شلبي, والشاعر مصطفى كامل حسب الله مقلد، والشاعر محمد عبد الوهاب السعيد قابل.أما الجلسة الشعرية الأولى فتبدأ في الرابعة مساءً، ويديرها الشاعر : إيهاب البشبيشي، مع قراءات شعرية للفائزين الثلاث.يليها قراءات الشعراء الفائزين بجوائز مسابقة الشعر التابعة للاتحاد وهم: هناء المشرقي.. و إسلام حمادة.. ومحمد رؤوف.. ومصصطفى أبو هلال.. ومحمد ملوك .. ومحمود سباق.. وآية مصطفى محمد.. ورنا عبد السلام.. ومصطفى عبد ربه.. وإسراء علي السيد.وتبدأ الجلسة الشعرية التانية في الخامسة والنصف مساءً بمشاركة شعراء الوطن العربي الكبار: حسن طلب، أحمد سويلم، شريفة السيد، وعلي أبو سالم من مصر، مع كل من ناهد شبيب ـ سورية،

عبد الجليل الزراعي ـ اليمن، فتيحة عبد الرحمن بقة ـ الجزائر،عباس شكر ـ العراق، وعلي مصطفى لون ـ نيجيريا، عمر فضل الله ـ السودان،

محمود مفلح ـ فلسطين، نايف الهريسي السعودية، محمد سعيد الغول ـ الأردن، امينة البركادي ـ المغرب، محمد البريكي ـ الإمارات، سعيدة خاطر ـ سلطنة عمان.ويختتم المهرجان بالجلسة الختامية ويديرها الشاعر الكبير أحمد سويلم، يليها توزيع شهادات التقدير على عدد من المكرمين من الأدباء من مصر والوطن العربي.يسبق المهرجان مؤتمر صحفي يوم الأربعاء ٢٩ يناير بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بقاعة أندلسية يحضره جمع من الصحفيين من مختلف الصحف المصرية، وعدد من الإعلاميين ومعدو ومقدمو البرامج التليفزيونية والإذاعية.