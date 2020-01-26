رانيا يحيى تقدم أول كتاب عن العبقرى فؤاد الظاهرى:المنسى في السينما المصرية

كتب : محمود دوير

صدر منذ أيام كتاب جديد لفراشة الفلوت الدكتورة رانيا يحيى رئيسة قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون عن الهيئة العامة للكتاب عنوانه “فؤاد الظاهرى مصرية الجذور وعالمية الإبداع” ويعتبر هذا الكتاب الأول عن المؤلف الموسيقى المتميز فؤاد الظاهرى والذى أغفلت مسيرته كثيراً ولم يلق تسليط الضوء المستحق باعتباره واحداً من أعمدة موسيقى الأفلام فى مصر والعالم العربى.

تناولت المؤلفة الكتاب فى ثلاثة أجزاء رئيسية الأول بعنوان فؤاد الظاهرى القيمة والمكانة اشتملت على رؤية الكاتبة حول نشأته وبداياته وملكة الإبداع لديه لاستعراض قيمة ومكانة الظاهرى باعتباره أحد رواد موسيقى الأفلام ،ثم قراءة فى أفلامه وخلالها قامت المؤلفة بتحليل عدد اثنين وعشرين فيلماً سينمائياً من الأفلام التى تمثل علامات فى السينما المصرية والعربية وانتهى بالرؤية الجمالية لموسيقى أفلام الظاهرى ،وجاء الجزء الأخير من الكتاب متمثلاً فى الملاحق التى تحتوى على شهادات حية من كبار المخرجين والموسيقيين والسينمائيين وهم على عبد الخالق ،عمرو عابدين ،تامر كروان ،مصطفى محرم ،محمود طلعت ،انتصار عبد الفتاح ،راجح داوود ،سمير سيف ،كمال عبد العزيز ،أشرف فايق ،سمير سيف ،أحمد يوسف الطويل ،صبحى سيف الدين ،جمال سلامة ،ثم فيلموجرافيا لأفلام فؤاد الظاهرى ،وتعريف المصطلحات الموسيقية بالكتاب ،ثم اختتم بمجموعة صور من أفلام فؤاد الظاهرى.

وضع مقدمة الكتاب الناقد السينمائى الموسوعى أشرف غريب واستهلها بكلمات عن قدر هذا المؤلف المبدع “لم يقترن أى عنصر من عناصر الفيلم السينمائى باسم مبدعه مثلما اقترنت موسيقى الأفلام فى مصر باسم المؤلف الموسيقى البارع فؤاد الظاهرى، صحيح أن قائمة المؤلفين الموسيقيين العظام تضم إلى جانبه عشرات الأسماء المهمة،مثل: على إسماعيل وأندريا رايدر وعلى فراج وغيرهم، لكن يبقى فؤاد الظاهرى الأهم والأعظم بين هؤلاء؛ ليس فقط لأنه أكثرهم غزارة فى الإنتاج، وإنما أيضًا لوجود اسمه على غالبية الأفلام ذات القيمة الفنية العالية”.

وسوفةيناقش الكتاب ضمن فعاليات معرض الكتاب فى دورته الحالية ال51 سوف يناقش الكتاب فى قاعة كاتب وكتاب بالمعرض وذلك يوم الأربعاء القادم 29 يناير الساعة الرابعة مساء بالدور الثانى بمبنى بلازا 2 ،وسوف يناقش الكتاب المخرج الكبير الأستاذ على عبد الخالق ،والناقد والسيناريست الأستاذ مصطفى محرم ويدير اللقاء الناقد الموسوعى الأستاذ أشرف غريب.