نيابة عن الرئيس السيسي.. رئيس مجلس الوزراء يكرم مجلس حكماء المسلمين تقديرًا لجهوده في نشر الفكر الوسطي المستنير

نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، .. قام الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الاثنين ، بتكريم د. سلطان الرميثي أمين عام مجلسَ حكماء المسلمين؛ تقديرًا لما قدمه مجلس حكماء المسلمين الذي يترأسه فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف، من إسهامات في تجديد الفكر الديني، والعمل علي تعزيز السِّلم في المجتمعات والحوار بين الأديان والثقافات، ونشر ثقافة التعايش والسلام والفكر الوسطي المستنير .كما كرم الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية؛ تقديرًا لجهوده في دعم الوسطيَّة والاعتدال ونبذ العنف والتطرُّف، وذلك بحضور الإمام الأكبر د أحمد الطيب شيخ الأزهر . جاء هذا التكريم، في إطار تكريم مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي ، عددا من علماء الأمَّة الإسلاميَّة، تقديرًا لما قاموا به من جهود في تجديد الفكر ونشر الفكر الوسطي الإسلامي المستنير.

ويعقد الأزهر الشريف مؤتمر تجديد الفكر الديني، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 27-28 يناير 2020، برعاية وحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبمشاركة نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة ، وممثلين من وزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي، ‎وتركز محاور المؤتمر على أطر مفاهيم التجديد، وآلياته، وتفكيك المفاهيم المغلوطة، وقضايا المرأة والأسرة، ودور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية في تجديد الفكر الإسلامي.

يُذكر أن مجلس حكماء المسلمين هيئة دوليَّة مستقلَّة تأسَّست 19 يوليو عام 2014، يترأسها فضيلة الإمام الأكبر، أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتهدف إلى تعزيز السِّلم في المجتمعات المسلمة، وتجمع ثلَّة من علماء الأمَّة الإسلاميَّة وخبرائها ووجهائها ممَّن يتَّسمون بالحكمة والعدالة والاستقلال والوسطيَّة، بهدف المساهمة في تعزيز السِّلم في المجتمعات المسلمة، وكسر حدَّة الاضطرابات والحروب التي سادت مجتمعات كثيرة من الأمَّة الإسلاميَّة في الآونة الأخيرة، وتجنيبها عوامل الصراع والانقسام والتَّشرذم.

ويشار هنا المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء كرَّم ايضا وبالنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي ثلاثة من أبرز العلماء المسلمين الراحلين، تقديرًا لما قدموه من خدمات جليلة في خدمة الإسلام وتجديد الفكر ونشر سماحة الإسلام، وذلك خلال حضوره نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي. وجاء في مقدمة المكرمين الشيخ الراحل محمد مصطفى المراغي، رحمه الله، ثامن شيوخ الأزهر، تولى مشيخة الأزهر عام ١٩٢٨، ويعد أحد أهم أعلام مصر والأمة الإسلامية الذين شكلوا قوانينها ومسارها التشريعي والفقهي والوطني، وله العديد من المؤلفات، أبرزها؛ رسالة الزمالة الإنسانية، والأولياء والمحجورون، وتوفي الشيخ المراغي عام ١٩٤٥. كما كرم رئيس الوزراء الشيخ الراحل مصطفى بن عبدالرزاق، رحمه الله، الشيخ العاشر للأزهر الشريف، وقد كان مفكرا وأديبا بارزا، وعالما بأصول الدين والفقه الإسلامي، ويعد من أبرز المجددين للفلسفة الإسلامية في العصر الحديث، وصاحب أول تاريخ لها بالعربية، وله العديد من المؤلفات، أبرزها؛ التمهيد لتاريخ الفلسفة، والدين والوحي في الإسلام، وتوفي الشيخ عام ١٩٤٧. وتضمن التكريم الاحتفاء بإمام التقريب فضيلة الشيخ الراحل محمود شلتوت، أول من لُقب بالإمام الأكبر، ويلقبه أهل العمل بـ«إمام التقريب» بين المذاهب الإسلامية، وقد تولى مشيخة الأزهر عام ١٩٥٨، وكان أول من أدخل دراسة العلوم التطبيقية بالأزهر الشريف، كما أدخل في عهده تدريس المذاهب الفقهية الأربعة، وأصدر قبل وفاته قانون تطوير الأزهر سنة ١٩٦١، وتوفي الإمام شلتوت عام ١٩٦٣. ويعقد الأزهر الشريف هذا المؤتمر على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 27-28 يناير 2020، برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة في العالم، وممثلين من وزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي، ‎لبحث ومناقشة أطر مفاهيم التجديد، وآلياته، وتفكيك المفاهيم المغلوطة، وقضايا المرأة والأسرة، ودور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية في تجديد الفكر الإسلامي.