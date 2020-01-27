وزير الرياضة يستقبل منتخب مصر لكرة اليد بعد فوزه ببطولة الأمم الأفريقية وتأهله لاوليمبياد طوكيو

استقبل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المنتخب الوطني الأول لكرة اليد رجال بعد الفوز على المنتخب التونسي في صالة رادس بنتيجة (27-23)، في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية وتأهله لاولمبياد طوكيو 2020.

أعرب صبحي عن سعادته بالانجاز الذي حققه المنتخب، حيث توج المنتخب المصري مجهوداته بالفوز بالبطولة الافريقية بعد مجهود كبير، وإعداد طويل للمنتخب واللاعبين والذي أتي بثماره في حصد البطولات والالقاب المختلفة القارية والدولية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها منتخب الفراعنة الفوز على المنتخب التونسي على أرضه ووسط جماهيره، حيث نجح لاعبو المنتخب الوطني في فرض سيطرتهم على اللقاء منذ بدايته، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الفراعنة بنتيجة (15-11).

وبذلك تأهل المنتخب الوطني إلي أولمبياد طوكيو 2020، لينضم الي البعثة المصرية التي ستشارك في الأولمبياد.