الأندية العربية تعزز آمالها في الحفاظ على لقب أبطال أفريقيا

عززت الأندية العربية حظوظها في التتويج مرة أخرى بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما ضمنت تأهل 6 أندية إلى دور الثمانية، مقابل فريق من وسط القارة وآخر من جنوبها.

وعملياً حسمت 6 أندية مقاعدها في ربع النهائي، عقب انتهاء مباريات الجولة الخامسة، حيث باتت الجولة الأخيرة بالنسبة إلى المجموعات، الأولى الثالثة، والرابعة، بمثابة تحصيل حاصل، بعد تأهل فريقين من كل مجموعة رسمياً دون النظر إلى مباريات الجولة السادسة.

وشهدت المجموعة الأولى تأهل مازيمبي الكونغولي متصدراً برصيد 11 نقطة، بعدما فرض نتيجة التعادل السلبي على الزمالك الذي رفع رصيده إلى 8 نقاط، حيث لن يكون هناك تغيير في ترتيب الفريقين في الجولة المقبلة، حتى في حال فوز “الملكي” على أول أغسطس الأنغولي، وخسارة الفريق الكونغولي أمام زيسكو الزامبي، خاصة أن مازيمبي يتفوق على الزمالك في المواجهات المباشرة.

أما المجموعة الثالثة ضمن صن داونز الجنوب أفريقي والوداد المغربي التأهل إلى دور الثمانية، حيث يتصدر الأول الترتيب برصيد 11 نقطة، ويليه الفريق المغربي برصيد 9 نقاط، حيث سيلتقي الفريقان في الجولة الأخيرة في جنوب أفريقيا لتحديد متصدر المجموعة.

في المقابل حسم حامل لقب آخر نسختين، الترجي التونسي صدارة المجموعة الرابعة رغم تعادله على أرضه مع الرجاء المغربي 2-2، حيث رفع الترجي رصيده إلى 11 نقطة مقابل 8 نقاط في جعبة “الأخضر” الذي ضمن التأهل وصيفاً عن المجموعة، خاصة بتفوق الفريق التونسي في المواجهات المباشرة أمام الرجاء.

أما المجموعة الثانية باتت تحت الأنظار خاصة مع المنافسة الشرسة من 3 أندية عربية، حيث يتصدر الترتيب البطل التاريخي لدوري أبطال أفريقيا، الأهلي المصري برصيد 10 نقاط مقابل 9 نقاط في جعبة كل من النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني.

ورغم أن “الأحمر” يتصدر الترتيب، إلا أن قد يكون الأقل حظوظاً في التأهل إلى ربع النهائي، حيث سيخرج لمواجهة الهلال السوداني على أرضه، بينما يلعب النجم الساحلي مباراة سهلة في عقر داره أمام بلاتينيوم الزيمبابوي في الجولة الأخيرة.

*المصدر :موقع 24 ووكالات