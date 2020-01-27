وزيرة الثقافة: ٦٠٠ الف زائر لمعرض الكتاب في 4 ايام

اعلنت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة أن عدد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥١ المنعقدة بمركز مصر للمعارض الدولية تحت عنوان مصر افريقيا ثقافة التنوع وتحل عليها دولة السنغال كضيف شرف وتتخذ من الدكتور جمال حمدان شخصية لها تجاوز ٦٠٠ الف زائر حتى ليلة الاحد 26 يناير وذلك منذ فتح ابوابه للجمهور الخميس الماضي .

واضافت أن لغة الارقام فى معرض الكتاب تبرز وعى الجمهور باهمية القراءة باعتبارها وسيلة فاعلة فى بناء الشخصية ، واشارت ان عدد الزوار في الايام الاولى يعكس الشغف بالمعرفة كما يعبر مؤشر الاقبال من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية عن الرغبة فى تلقى وجبة ثقافية وفكرية متنوعة ، وأوضحت ان حجم مبيعات إصدارات وزارة الثقافة بالمقارنة بنفس الفترة فى الدورة السابقة شهدت حركة نشطة ارتفعت الى ثلاثة اضعاف.

جاء ذلك اثناء تفقدها لحركة العمل واجنحة العرض وقاعات واماكن الانشطة الفنية والثقافية ومشاركتها احتفالات الجمهور بمعرض القاهرة الدولي للكتاب .

من جانبه نوه الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب أن إجمالي عدد النسخ المباعة من اصداراتها وصل إلى ٦٠ ألف نسخة تأتي في مقدمتها كتاب شخصية مصر للدكتور جمال حمدان بالاضافة الى اصدارات مكتبة الاسرة وسلسلتي “ما” و”رؤية” .

كما قال الدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أن مبيعات الهيئة وصلت إلى ٣٨ الف نسخة خلال اربعة ايام حيث شهد الجناح اقبالا كبيرا على سلاسل الذخائر ، الهوية، مروائع المسرح العالمي، مشروع مصر روسيا الذي يضم ١٦ عنوانا نفذت منه المتعلقة بالأدب إلى جانب الاقبال على ابداعات النشر الاقليمي .