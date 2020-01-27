الجيشان المصري والأمريكي يبحثان ملفات الإرهاب وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ..تعرف على التفاصيل

إلتقى الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول كينيث ماكينزى قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له ، والذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام .

تناول اللقاء الجهود الإقليمية والدولية وجهود القوات المسلحة المصرية الرامية للقضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والإستقرار بمصر ومنطقة الشرق الأوسط ، وناقش الجانبان العديد من الملفات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء علاقات الشراكة والتعاون ، كذلك تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع التى تشهدها المنطقة بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين .

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على إعتزازه بعلاقات الشراكة الإستراتيجية التى تربط القوات المسلحة المصرية والأمريكية فى مختلف المجالات خاصة الدفاعية والأمنية منها ، مشيراً إلى إستناد تلك العلاقات إلى العديد من الجهود والمواقف لكلا البلدين الصديقين ، كما أكد على أهمية تنسيق الجهود والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلاً من الدولتين بما يسهم فى التصدى للتحديات المشتركة وإرساء دعائم الأمن والإستقرار بالمنطقة .من جانبه أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة والتنسيق بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية ، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون على نحو يلبى المصالح المشتركة للجانبين فى ضوء عمق العلاقات والتعاون الممتد بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية .وفى سياق متصل إلتقى الفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول كينيث ماكينزى وتناول اللقاء عدداً من الملفات والموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوءعلاقات التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة للبلدين ، وعلى رأسها تدريب النجم الساطع 2020 .حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة والسفير الأمريكى بالقاهرة.