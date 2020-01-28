مدينة فينيسيا الإيطالية تقيم معرضاً للمستنسخات الأثرية المصرية

كتب أشرف عبد السلام:

تنظم مدينة فينيسيا الإيطالية معرضا للمستنسخات الأثرية المصرية من إنتاج وحدة إنتاج النماذج والمستنسخات الأثرية بوزارة السياحة والآثار، و ذلك إبتداء من نصف فبراير ٢٠٢٠

وأوضح المدير التنفيذي لوحدة إنتاج النماذج الأثرية بالمجلس الإعلى للاثار د. عمرو الطيبي، أن المعرض يهدف الي إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الجمهور الإيطالي و خاصة الأطفال لزيارة المعرض والتعرف علي بعض من أهم كنوز الآثار المصرية القديمة ومعالمها الأثرية والسياحية، مؤكدا على أن هذا المعرض يوضح مدى إهتمام وإقبال المواطنين الإيطاليين للتعرف علي معالم الآثار والحضارة المصرية القديمة.

المعرض يضم عدد «70» نموذج أثري من الآثار المصرية تم إنتاجها للمشاركة في المعرض، من بينهم تمثال الكاتب المصري الشهير وقناع كلٍ من يويا وتويا، والتمثال النصفي للملكة نفرتيتي ، ورأس للملك إخناتون بالا ضافة الي عدد من النماذج المتميزة من مجموعة الملك توت عنخ آمون؛ مثل العجلة الحربية والخنجر الملكي لتوت عنخ آمون، و مجموعة من الدروع الحربية المطعمة ومجموعة مميزة من الحلي والمجوهرات وبعض أدوات الصيد.

يذكر، أن هذا المعرض هو الثاني من نوعه في إيطاليا، حيث أقيم المعرض الأول بمدينة فيتربو الإيطالية في مايو عام 2018 واستقبل أكثر من مائة ألف زائر.