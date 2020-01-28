جامعة الفيوم تستعد لاستضافة إسبوع الفتاة الجامعية

وضعت جامعة الفيوم الرتوش الاخيرة لاستضافة اسبوع الفتاة الجامعية الذي يوليه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات اهتماما كبيرا، والذي سيقام خلال الفترة من ٣١ يناير الجاري حتى ٦ فبراير المقبل.

وشهد صباح اليوم الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الإتحاد البروڤه التحضيرية لحفل إطلاق إسبوع الفتاة الجامعية بصحبة الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم ونواب رئيس الجامعة ومديري الأنشطة الرياضية بالجامعة.

وكشف الدكتور احمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم عن تفاصيل إسبوع الفتاة الجامعية الذي سيبدأ بحفل الإفتتاح في حضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفيرة نبيله مكرم، وزيرة الدولة للهجرة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بالاضافة الى عدد من رؤساء الجامعات، وذلك بمشاركة ثلاثة آلاف طالبه يمثلون ٢٥ جامعة حكومية مصرية، يتنافسون في مختلف المسابقات الرياضية والثقافية.