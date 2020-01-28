“العاملين بالصحافة والإعلام”:نرفض صفقة القرن المشبوهة

رفضت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام برئاسة مجدي البدوي مايسمى بصفقة القرن وذلك بعد تسريب معلومات حول بنود الصفقة والتي من أهمها أن القدس ستبقى موحدة تحت السيادة الإسرائيلية مع تشكيل إدارة مشتركة للمسجد الاقصي وباقي المدن المقدسة وأن الدولة الفلسطينية ستكون “بدة شعفاط” بدلا من القدس الشرقية مضيفا وأن تكون الدولة الفلسطينية أيضا منزوعة السلاح والسيدة وليس لها الحق في عقد اتفاقيات مع أي دولة اجنبية.

وأوضح البدوي بأن ماتم تسريبه من بنود هذه الصفقة يؤكد بأن الرئيس الأمريكي ينحاز بشكل مطلق إلى الكيان الصهيوني وأن الهدف منها هو تصفية القضية الفلسطينية وأن هذه الاتفاقية مخالفة لكل الاتفاقيات الدولية التي اقرتها الأمم المتحدة. وشدد البدوي على أن ماتم طرحه في هذه المبادرة لايشكل أساساً كل الصراع.وقال بأن هذه الخطة سوف تنهي حل الدولتين التي توافق عليه المجتمع الدولي عدا أمريكا.ودعا البدوي جميع الدول العربية الي التكاتف وعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية ورفض هذه الصفقه المشبوهة.