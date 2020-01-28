على عبدالعال يسأل “النواب” :هل حققنا رغبات المواطنين على الأرض؟

قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال إنه يستطيع القول إن البرلمان نجح بامتياز فى مجال التشريع، مضيفا ” لكن فى تحقيق رغبات المواطنين على الأرض وفى الدوائر هل حقققنا أهدافا يرجوها أمام المواطنين اعتقد أن أمامنا الكثير.

وأشار عبد العال ، خلال الجلسة العامة التى يحضرها وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعرواى للرد على طلبات إحاطة وبيانات عاجلة مقدمة من النواب، إلى أنه يخشي انتهاء دور الانعقاد الأخير للبرلمان و “نطلع إحنا اللى غالطنين مش الحكومة”، على حد تعبيره.

ولفت عبد العال إلى قيام المجلس بمناقشة أمور هامة، واستخدام كافة أدواته الرقابية؛ بما فيها الخشنة ممثلة فى الاستجواب التى أجلت للفترة الانتقالية التى تمر بها البلاد وضرورة إعطاء الحكومة فرصة حتى تعمل.