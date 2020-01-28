أمينة النقاش تكتب : التضحية بالفلسطينيين لإنقاذ نتنياهو وترامب من العزل

كتبت أمينة النقاش:

يفترض أن يكون الرئيس الأمريكي ترامب قد أعلن، والأهالي ماثلة للطبع، بنود ما سماه صفقة القرن فى حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو. وكان الأخير قد وصف الصفقة بأنها «فرصة القرن» بعد أن أطلع على بنودها فى لقائه «بترامب».

ويكتسب توقيت إعلان الصفقة أهميته، إذ أنه يشكل دعماً لما يصفه الرئيس الامريكي صديقه « نتنياهو « لتعزيز فرصه فى الفوز فى الانتخابات التشريعية التي ستجري فى مارس القادم، بعد فشله فى بناء تحالف لتشكيل الحكومة، ولمساعدته على الخروج من مأزق إتهامه فى قضايا فساد هو وزوجته، والكنيست يجري مناقشات حول رفع الحصانة عنه. أما ترامب فتجري محاكمته فى مجلس الشيوخ بتهم إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، كما يسعى من جانب آخر إلى كسب أصوات اليهود الأمريكيين فى انتخابات الرئاسة بعد نحو عشرة أشهر.

ويأتي الإعلان عن الصفقة بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل واعتراف أخر بضمها للجولان السورية، واعتراف ثالث بأن مستوطنات الضفة الغربية قانونية.

ووفقا للمراقبين ووكالات الأنباء، فإن بعض بنود الصفقة ستحمل موافقة على ضم إسرائيل لغور الاردن، وإعادة طرح الخيار الأردني لكي يغدو الأردن وطنا لتوطين اللاجئين، فى مقابل إقامة كيان فلسطيني منزوع السلاح تكون عاصمته بلدة «أبو ديس» القريبة من القدس.

وبذلك تلغي الصفقة حل الدولتين الذي أقرته قرارات الشرعية الدولية، وتنهي حق العودة للاجئيين.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أمتنع عن الرد على مكالمات البيت الأبيض له وهدد بالانسحاب من اتفاق أوسلو، ومنح ضوءا أخضر لمظاهرات احتجاجية للفلسطينيين ضد إعلان ترامب، وهو ما دفع بعض المحللين إلى التحذير من أن يلقي مصير الزعيم ياسر عرفات، وقال المسئول الفلسطيني صائب عريقات أن إعلان الخطة يحول الاحتلال من احتلال مؤقت إلى احتلال دائم.

من بنود الصفقة كذلك إنها تلوح للفلسطينيين بنحو خمسين مليار دولار لإعادة بناء الكيان الخاص بهم، أما الأهم فإن من سيتحمل دفع تلك الأموال فهي دول النفط العربية، وفى انتظار ردود الفعل العربية، فقد نفت المملكة العربية السعودية موافقتها على السماح لرجال أعمال إسرائيليين ولحاملي الجوازات الإسرائيلية بالسفر إلى المملكة لتأدية الشعائر الدينية، وأكدت الرياض تمسكها بحل الدولتين الوارد فى المبادرة العربية للسلام.

ربما تحرر تلك الخطة السلطة الفلسطينية من وصاية الولايات المتحدة التي فقدت قدرتها على الوساطة، وبات من الضروري بناء تحالف عربي اوروبي لإعادة طرح التسوية بناء على حل الدولتين، وإعادة التمسك بالمبادرة العربية، التي ربما تكون هي جدول أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، بناء على طلب فلسطيني..