غداً.. اعلان نتائج المحادثات بين شركة الاتصالات السعودية وفودافون المصرية للاستحواذ على “فودافون مصر”

علمت الأهالى ان هناك مفاوضات مكثفة الان فيما يتعلق باعتزام الشركة السعودية للاتصالات بالدخول الى السوق المصرىً وضخ استثمارات فىً مجال الاتصالات حيث عاودت الشركةالسعودية مرة ثانية المفاوضات مع شركة فودافون العالمية لشراء حصة الشركه فىً شركة فودافون مصر.. وتشير المعلومات ان الاتصالات والمباحثات بين الجانبين بدأت منذ فترة واستمرت حتى الان وهو ما يفسر زيارة الرئيس التنفيذي لشركة فودافون العالمية لزياره مصر ولقاء المسئولين ..وتشير المعلومات ان هناك على ما يبدوا اتفاق مبدئي رغم نفي الشركة العالمية فىً الفترة الاخيرة لتلك المفاوضات.. المعروف ان شركه فودافون العالميه تمتلك ٥٥٪؜ من فودافون مصر فىً حين تمتلك النسبة الباقية الجانب المصرى ،ومن المقرر ان يعقد مسئولى فودافون اجتماعا غدا لإعلان كافة التطورات.