أمين سر حركة فتح فى مصر د. محمد غريب في حوار شامل مع جريدة الأهالي : نرفض “صفقة القرن” لأنها تخسِف بحقوق الشعب الفلسطينى وتحطم آماله وطموحاته..و لا نقبل غير مصر راعياً وسيطاً مع ” دولة الاحتلال”

أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، منذ قليل عن رفض خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي اعلن عنها مساء اليوم الثلاثاء والمعروفة إعلامياً بـ”صفقة القرن”.وأوضح الرئيس محمود عباس، في بث تليفزيوني: “النصر حليفاً لشعبنا البطل الذي قدم تضحيات، نرفض قرار ترامب، وأؤكد أن حقوقهم مصانة ولن يفرط فيها أحد”.وصرح رئيس الولايات المتحدة أن رؤيته لخطة السلام في الشرق الأوسط تتكون من 8 صفحات، مشيراً إلى أنه متخصص في عقد الصفقات.

وألمح ترامب، إلى أن التقى بالرئيس عباس في البيت الأبيض لصياغة سلام بين الطرفين، متابعاً كل الإدارات المتعاقبة في الولايات المتحدة منذ جونسون حاولت وأخفقت، لكني لم انتخب لأحقق أشياء صغيرة أو تفادي المشكلات الكبيرة”.وأشار ترامب، إلى أن خطته تتضمن أن تظل القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل…وفي هذا السياق إلتقت جريدة الأهالي مع أمين سر حركة فتح فى مصر د. محمد غريب ،وطرحت عليه مجموعة من التساؤلات حول “صفقة القرن” ،وملف المصالحة بين الفصائل ،ومواقف الجامعة العربية من الصراع العربي الإسرائيلي ،وكذلك الإنتخابات الفلسطينية المقبلة وقضية القدس ..وغيرها من التساؤلات ..إلى التفاصيل ..

*حوار دينا محسن:

ما أبرز التحديات الراهنة التى تواجه المشروع الوطنى الفلسطينى؟

هناك العديد من التحديات التى تواجه الفلسطينيين كأمر واقع يرفضونه, ومن هذه التحديات موضوع المصالحة الفلسطينية, الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة التى دعا إليها الرئيس الفلسطينى ” محمود عباس” وحركة فتح, وهى مطلب شعبى تريده كافة الفصائل الفلسطينية, وهناك أيضاً الأوضاع فى غزة وما يشوبها من تداخلات خارجية إقليمية ودولية, فالوضع فى قطاع غزة مهم جدا وضرورى, بالإضافة إلى التحديات التى تمّس الهوية والمشروع الوطنى الفلسطينى ألا وهى ما عُرف إعلامياً ب ” صفقة القرن”, التى نرفضها لأنها تخسِف حقوق الشعب الفلسطينى وتحطم آماله وطموحاته, دولة الاحتلال الإسرائيلى التى تنتهك حقوقنا نحن الفلسطينيين ومازالت تستعمر أرضنا, ويشكل احتلالها آخر احتلال يشهده العالم الآن, فلا يوجد دولة فى العالم تقع تحت وطأة الاحتلال سوى دولة فلسطين, أما عن دولة فلسطين التى اعترف بها 139 دولة على مستوى العالم, على حدود 1967 م والقدس عاصمتها مازالت تقبع تحت وطأة الاحتلال الصهيونى.

ماذا عن دور مصر فى المصالحة الفلسطينية الفلسطينية؟

بخصوص المصالحة, لا يخفى عن أحد أن مصر هى الراعى الأساسى والرئيسى للمصالحة الفلسطينية عبر سنوات طويلة, ونحن بالمناسبة لا نقبل غير جمهورية مصر العربية راعياً وسيطاً بيينا وبين جانب دولة الاحتلال, سنظلم مصر وسنظلم التاريخ والجغرافيا إذا قولنا أن مصر فقط داعم للقضية الفلسطينية, مصر داعم وشريك رئيسى للقضية قدمت الكثير والكثير من أجل القضية منذ حرب 1948 م وما بعدها, ونذكر مثلاً منذ العام 2005 م وحتى عام 2011 م حينما مرت مصر بأحداث داخلية كبرى وحينها توقفت المحادثات الثنائية حول خطة المصالحة, ولكن بعد عام 2014 م تم الحديث مرة أخرى عن المصالحة وصولاً للعام 2017 م, والذى تم الاتفاق فيه شهر أكتوبر من هذا العام على أربع قضايا رئيسية للبدء فيها, ولكن للأسف الشديد تم عرقلة مسار هذه المفاوضات وتنفيذ تلك الاتفاقية, وأعلنت حينها حركة فتح أنها تماماَ مع هذه الاتفاقية وتوافق عليها كلياً, وبالفعل بدأنا فى مسار التنفيذ لكن تم عرقتلها من الجانب الآخر ” حماس” ومن أطراف أخرى إقليمية, حالت دون تنفيذها على أرض الواقع, واشتملت هذه الاتفاقية على (تمكين الحكومة الفلسطينية فى غزة, البدء فى تنظيم العبور خلال معبر رفح, أجور الموظفين, تأمين الحدود), لكن وجدنا إصرار وتعنّت من الجانب الآخر “حماس” على ملف إدارة الأمن, ومع ذلك فوجئنا بمحاولة اغتيال رئيس وزراء الوحدة الوطنية ومسئول الاستخبارات الفلسطينية فى غزة, فى المكان الذى يُفترض أنه مؤمّن تماماً من قِبل حركة حماس, نُضيف على كل ما سبق ذكرة قوة التدخلات الخارجية الإقليمية والدولية عربية وغير عربية, هناك أيادى تلعب لتُرسّخ هذا الانقسام, وهناك أموال خارجية تصل إلى حماس عبر إسرائيل لدعم حركة حماس ولدعم وجودها, وهذا هدفه الأول تعزيز الانقسام, فهذا الموضوع له أبعاد كثيرة جداً ورغم ذلك, مصر مازالت تُصِر على أن تُخفف العبء على قطاع غزة هذا القطاع المُحتل, وأن تدعم الشرعية الفلسطينية فى كافة المواقف, والدليل على ذلك أن فخامة الرئيس ” عبد الفتاح السيسى” سلّم الرئيس الفلسطينى ” محمود عباس” قيادة مجموعة ال77 + الصين, ومصر تحاول جاهدة لإنهاء هذا الانقسام الفلسطينى الفلسطينى, وستنجح إن شاء الله.

الانتخابات الفلسطينية المُقبلة, وقضية القدس.

أنا فى تقديرى لو أن الانتخابات الفلسطينية هذه حدثت ربما تكون حلاً لهذه المصالحة الفلسطينية, بمعنى أن الشعب سيختار ممثليه سواء على مستوى المجلس التشريعى النيابى أو على مستوى الرئاسى, وبالتالى الأمور ستصبح محسومة , ولكن هناك نقطة خطيرة لا يمكن تغافلها أو استثنائها فى هذا الصدد وهى الانتخابات فى القدس وكيفية إجرائها هناك, فالرئيس “محمود عباس” أعلن أن مشروع الانتخابات جاهز يخرج فى أى وقت ويشمل الانتخابات فى القدس , وكلنا جميع الفصائل والحركات الوطنية الفلسطينية نُصِر على هذا الأمر, أنه لا انتخابات بدون القدس, المشكلة هى مشكلة القدس التى يحاول ترامب وتحاول دولة الاحتلال إخراجها من اللعبة, إطلاقاً أن نُخرج القدس من موضوع حل الدولتين وموضوع الانتخابات كموضوع اللاجئين, القدس هى الأساس والمحور لب الصراع هى عاصمة الدولة الفلسطينية, بدون القدس لا شرعية للقضية الفلسطينية وعلى ماذا نفاوض؟! لا يمكن أن نقبل بانتخابات دون القدس, كى لا يتم ترسيخ مشروع ريجين بفصل القدس عن موضوع القضية الفلسطينية والصراع الفلسطينى الإسرائيلى, وفى تقديرى لن يكون هناك انتخابات بدون القدس كما حدث فى الانتخابات المرتين السابقتين.

الانتخابات الإسرائيلية هل ستؤثر نتائجها على مسار التفاوض الإسرائيلى الفلسطينى؟

فى الحقيقة أن الانتخابات الإسرائيلية فى بداية مارس المقبل ستتم قبل الانتخابات الفلسطينية, هذا أولاً أما عن ثانياً لقد تعوّدنا على أن العقلية الإسرائيلية هى العقلية الإسرائيلية لم تتغير وربما لن تتغير, هى عقلية استيطانية إحلالية لا تريد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية, لكننا نجد فقط تفاوت بسيط فى هذا الأمر, أما عن الكتلة العربية فى هذه الانتخابات الإسرائيلية فهى فخرنا ونعتز بما تسعى له فالعرب داخل إسرائيل أصبحوا قوة ونتمنى أن تكون تلك القوة أكبر من ذلك, لأن الفلسطينيين داخل أراضى 48 أكثر من مليون ونصف حجمهم الانتخابى قد يوازى أكثر من سدس مجموع الأعضاء فى الكنيست, ويمكن أن تصل إلى نسبة أكبر وذلك يؤثر بالتأكيد فى الانتخابات, ولكن نقول إنه على الأقل حكومة اليمين التى قادها نتنياهو فى الفترة السابقة هى شهدت أسوأ فترات الصراع الفلسطينى الإسرائيلى, لأنها حكومة الحل لديها هو قضم مزيد من الأراضى وضم كثير من الأراضى وسلب حقوق الفلسطينيين, حتى نُفاجأ يوماً ما بأنه لا يوجد أرض يمكن التفاوض عليها, وهذا موضوع كارثى فتلك الحكومة تحمل كل أشكال التطرف والعدوان وهدم السلام فى الشرق الأوسط, ونتمنى ألا تستمر فى الحكم وأن تأتى الانتخابات بغيرها.

الدور المصرى فى تأصيل الهُويّة الوطنية الفلسطينية.

ساهمت مصر أيضاً فى ترسيخ الهوية الفلسطينية وحفظتها وحفظت الكيان الفلسطينى, حيث تشتت مليون فلسطينى غادروا الأراضى الفلسطينية والعديد منهم جاء على مصر.على عكس ما حدث مع الفلسطينيين فى الضفة الغربية الذين تم نقل تبعيتهم للمملكة الأردنية الهاشمية, أما فى قطاع غزة فتمسكت مصر بدورها الإبقاء على هذا القطاع فلسطينى الهوية والهُوية, حتى فى المراسلات وطوابع البريد ظل إسمه قطاع غزة فلسطين, وفى داخل غزة كانت كل المدارس ترفع علم فلسطين ويتم إنشاد النشيد الوطنى الفلسطينى ” عائدون”, وأيضاً مصر هى التى خلقت النواة لأول مجلس تشريعى فلسطينى, وساهمت فى قيام حكومة عموم فلسطين فى قطاع غزة عام 1948 م, والتى كانت بمثابة حكومة أولى فى المنفى لفلسطين, مصر هى التى أنشأت منظمة التحرير الفلسطينية 1964 م ودعمت حركة فتح بانطلاقة جديدة بعد حرب حزيران 1967 م, عندما دعمت حركة فتح بعد اللقاء التاريخى الذى جمع قادة حركة فتح بالزعيم الراحل ” جمال عبد الناصر”, وفُتِحت كل أبواب الدعم المصرى لحركة فتح ومن هنا انطلقت حركة فتح, ومن هنا أصبحت حركة فتح القائدة لمنظمة التحرير الفلسطينية والتى قادت الثورة الفلسطينية والنضال الفلسطينى, فمصر لعبت دور تاريخى لن ينساه أى فلسطينى وطنى, فمصر هى بوابة فلسطين وفلسطين أيضاً بوابة مصر, وهذا أمن قومى مصرى وفلسطينى على حد سواء, ناهيك عن الروابط الراسخة والعلاقات العميقة التى تجمع الشعبين المصرى الفلسطينى, هناك العديد من العائلات الفلسطينية من أصول مصرية والعكس أيضاً, ولذلك فدور مصر واضح وصريح ولا يخفى على أحد, وعليه دعينى أن أبعث برسالة تحية للشعب المصرى وللقيادة المصرية وللرئيس المصرى ” عبد الفتاح السيسى”, فمصر وطن لنا جميعاً وخيمتنا الكبرى نحيا فيه بأمان وسلام, ونتمنى دوام هذا الأمن والأمان والسلام والنهضة والتقدم.

ما موقف الجامعة العربية من التحديات التى تمر بها القضية الفلسطينية؟

جامعة الدول العربية تحاول بما لديها من إمكانيات أن تتبنى القضية الفلسطينية والمشاكل الفلسطينية على المستوى العربى الإقليمى وعلى المستوى الأممى الدولى, بما لديها من رصيد وتواصل مع كافة دول ومؤسسات العالم, فالجامعة دورها كبير ولا يمكن إغفاله ونتمنى أن تقوم الجامعة بدورها بشكل أكبر وأسرع وأكثر فعالية, خاصة فى ظل الانتهاكات الإسرائيلية اليومية المتكررة فى حق الشعب الفلسطينى الأعزل, فنشأة الجامعة العربية جاءت فى ظروف صعبة منذ عام 1945 م, حيث كانت فلسطين بمأزق شديد, وقد كان هناك بند خاص بميثاق جامعة الدول العربية, والآن نحن نتمنى الدعم ليس فقط من الجامعة العربية والدول العربية بل من الجميع, ففلسطين دولة لكل العرب والقدس لكل العرب, ويجب تحقيق استقلالها بأيدى الفلسطينيين والعرب على حد سواء.

ما طبيعة علاقة حركة فتح فى مصر بالأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى المصرية؟

نحن نفتح ذراعاتنا للجميع ونرحب بأى دعوة ونلبيها طالما أن الطرف المصرى الآخر طرف وطنى مخلص يؤمن بقضيتنا ويريد لنا ولوطنه الخير, نحن جزء من هذا الواقع ومن هذا المُكوّن سواء الأحزاب أو المؤسسات أو حتى وسائل الإعلام المصرية, ونحن ضيوف فى مصر ونحرص على أن تكون علاقاتنا بالجميع طيبة وموضوعية وسويّة ومتوازنة, فى إطار تعزيز علاقتنا بمصر وتعزيز شعب مصر وقياداته السياسة وتعزيز كل ما يصب فى مصلحة الطرفين.

ماذا عن أوضاع الفلسطينيين فى مصر؟

الفلسطينيون فى مصر هم جزء من الشعب المصرى, يعيشون كمواطنون أصليون داخل وطنهم على أرض مصر لهم كافة الحقوق وعليهم كامل الواجبات, ومصر تحتضن الفلسطينيون منذ زمنٍ وهذا ليس بالأمر الجديد, وهناك امتزاج بين الشعبين المصرى والفلسطينى قوى, ربما جرت بعض الأحداث فى الماضى والتى حاول البعض من خلالها تشويه وزعزعة العلاقة التاريخية بين الشعبين, لكنها باءت بالفشل لأن الخونة والمرتزقة لا يمثلون الشعب الفلسطينى الوطنى الحر, الذى يعشق مصر ويدعم استقرارها ولا يتدخل فى شئونها الداخلية وخاصة السياسية.

بمناسبة مرور 55 عام على انطلاق حركة فتح, كيف كان احتفال مكتب الحركة فى القاهرة؟

بالفعل انطلقت احتفالات فلسطينية بالقاهرة بقاعة المؤتمرات التابعة لمشيخة الأزهر خلال هذا الشهر, بمناسبة ذكرى مرور 55 عام على انطلاق حركة فتح, يُذكر أن حركة فتح انطلقت فى بداية شهر يناير عام 1965 م, على المستوى العسكرى والنضالى بقوات العاصفة, وهى ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية التى قادتها حركة فتح بكل عزم وقوة وفخر, فبالتالى نحرص دوماً على رمزية هذا اليوم والاحتفالات تعم كافة ربوع الوطن العربى خاصة فى مصر وفلسطين وحتى فى الشتات, وقد رأينا فى غزة مثلاً مسيرات مليونية من كافة البلدات للاحتفال بذكرى الثورة, وكان الاحتفال يؤكد بأن فتح هى حامية المشروع الوطنى الفلسطينى وصاحبته وأنها فطرة المقاومة الفلسطينية, أما عن احتفال حركة فتح فى مصر فهو احتفال له معنى ومغزى, فنحن نحتفل فى أكبر دولة عربية إسلامية فى خيمة العرب الكبيرة, الدولة التى احتضنت القضية الفلسطينية وستحتضنها دوماً بإذن الله حتى الاستقلال, هذا له رمزية كبيرة جداً ويؤكد عمق العلاقة بين الجانبين, وتلك رسالة مهمة جداً.

ماذا عن دور المرأة الفلسطينية فى النضال الشعبى والسياسى؟

تُحدثنا عن هذا الأمر الأستاذة “منال العبادلة ” عضو لجنة إقليم ونائب أمين سر بإقليم حركة فتح فى جمهورية مصر العربية, فهى الأجدر بالحديث عنه, فالمرأة الفلسطينية تناضل ومازالت تناضل من أجل تحقيق الاستقلال, فالقيادات النسوية الفلسطينية على مدار تاريخها كانت شريكة فى النضال, منذ بداية الاحتلال الإسرائيلى ومن قبل الاحتلال, يُذكر أن المرأة الفلسطينية كانت من المؤسسين للمجموعات الفدائية التى انطلقت مع بداية تكوين حركة فتح وشاركت فى الثورة الفلسطينية, تجدها حاضرة فى العمل النضالى والسياسى والاجتماعى دون تقصير, قدمت المرأة الفلسطينية العديد من الشهداء والفدائيين والأبطال, وهناك العديد من الفدائيات الاستشهاديات الفلسطينيات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ” دلال المغربى”, وهناك العديد من المعتقلات والنساء الأسرى بسجون الاحتلال الإسرائيلى نذكر منهن ” فاطمة برناوى” أو سجينة فتحاوية, والآن نرى الفلسطينيات سفيرات ووزيرات وتنفيذيات وأيضاً مناضلات, ومازالت فلسطين تنبض بهؤلاء النسوة الوطنيات القياديات النسوية, التى تقود أيضاً المجتمع المدنى بمؤسساته كافة كالجمعيات الخيرية والتنموية خاصة فى الشتات من خلال حركة فتح, ولا يمكن أيضاً إغفال دور الأم أم الشهيد والأسير والمصاب والمعتقل والمنفى, فتلك النساء تحملت الكثير والكثير, وقدمت الكثير والكثير ومازالت تقدم ومازالت تضحى.

ما مستقبل القضية الفلسطينية فى ظل الأحداث الإقليمية المتسارعة والمتشابكة؟

بالتأكيد نحن ضد أى تدخلات خارجية فى دولنا العربية ونرفضه تماماَ, نحن مع استقلالية القرار العربى ووحدة العرب, ورفع الظلم عن أى دولة عربية تعانى من الظلم أو يتم قهر شعبها, وهذا ينطبق على كل من العراق واليمن وليبيا وعندنا أيضاً فى فلسطين, فالتدخلات الخارجية فى تلك الدول أدت إلى إضعافها وخلخلتها وتمزيق شعوبها, الشرعية العربية والشعب العربى هما الأساس ضد أى تدخل خارجى, فتلك التدخلات تهدف لتقويض المشروع العربى وتفكيكه وإفراغه من مضمونه, ونحن ضد ذلك تماماً نحن مع الأمن القومى العربى الشامل.