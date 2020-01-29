أفريقيا.. ساحات بديلة حاضنة للإرهاب:تصاعد عمليات الجماعات الإرهابية..واتجاهها للتوحد

كتبت: دينا محسن

حذرت الأمم المتحدة من تصاعد الهجمات الإرهابية بمنطقة غرب أفريقيا والساحل، فمعدل الهجمات زاد بمقدار خمسة أضعاف في بوركينا فاسو ومالي والنيجر منذ عام 2016, ولطالما كانت منطقة غرب أفريقيا ودولة الصومال والساحل مسرحاً لعمليات إرهابية نفذتها جماعات تنشط في المنطقة، على رأسها جماعة “بوكو حرام” و”الشباب”, وتسعى القوى الداعمة للإرهاب لنقل بؤرته الجديدة إلى أفريقيا, ولعل الأمر يتطلب حزماً أكبر لمواجهة محاولة تجميع الإرهابيين في مهدها, قبل أن يُفاجأ العالم بداعش جديد أكثر وحشية وعنفاً مركزه ليبيا ويمتد نشاطه من القرن إلى الساحل في أفريقيا.

وتسعى الولايات المتحدة لتشكيل تحالف ضد الإرهاب خلال العام الجاري, يركز بالأساس على أفريقيا، كما ذكر المسؤولون الأمريكيون العام الماضى, فبعد اجتماع وزاري للتحالف ضد الإرهاب في واشنطن، قال السفير “ناتان سيلز” مدير مكتب مكافحة الإرهاب في الخارجية الأمريكية, إن الوزراء ناقشوا الحاجة لاستمرار الضغط على داعش خارج نطاق تواجده الأصلي (سوريا والعراق), وقال وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” إنه تم التوصل لاتفاق على المستوى العملي, بأن غرب أفريقيا ومنطقة الساحل ستكون منطقة الاهتمام للتحالف خارج نطاق داعش الأصلى, وقال “رسل تريفرز” القائم بأعمال رئيس المركز الوطني لمكافحة الارهاب أمام الكونجرس, إن التهديد الشامل من الإرهابيين يتصاعد في أفريقيا, بما يزيد من قوة الحركة الارهابية وقدرتها على تهديد المصالح الأمريكية.

يُذكر أن أشهر الجماعات الإرهابية في أفريقيا, جماعة “الشباب” في الصومال الموالية للقاعدة، ويمتد نشاطها الإرهابي لكينيا ودول مجاورة في شرق أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقي، وجماعة “بوكو حرام” في نيجيريا التى اكتسبت شهرة إعلامية خاصة بعد إعلان ولائها لداعش, و(تنظيم أنصارو, الحركة الإسلاميَّة الشيعية), وجماعة “القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي”، وهي فصيل من تنظيم القاعدة ظهر في السنوات السابقة على 2015 م.

وفي مثلث مالي بوركينا فاسو النيجر تنشط جماعة داعش الساحل، وانضم إليهم مجموعة منشقة عن بوكو حرام الناشطة أساساً في نيجيريا, وتتركز العمليات الإرهابية لتلك المجموعة الجديدة في منطقة بحيرة تشاد (نيجيريا، النيجر، تشاد، الكاميرون), والأخطر في تلك المنطقة هو تجمع لتنظيمات إرهابية تشكل في 2017 م يسمى “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين”, يضم المرابطون وأنصار الدين وجبهة تحرير ماسينا والفصيل الصحراوي من القاعدة في بلاد المغرب, ويدين هذا التجمع بالولاء لزعيم القاعدة “أيمن الظواهري” بينما بوكو حرام وداعش ليبيا وجماعات أخرى تدين بالولاء لتنظيم داعش.

ومع تحول ليبيا لبؤرة جماعات مختلفة وعناصر من القاعدة وداعش، أصبحت المنطقة الممتدة من درنة ومصراتة في الشمال حتى مالي وجنوب الجزائر وكذلك مالى وتشاد والنيجر, ساحة للنشاط الإرهابي الذي يستقطب عناصر محلية وأجنبية, وامتد نشاط الجماعات الارهابية من الشرق إلى الغرب، من الصومال حتى موريتانيا، خاصةً مع وجود منفذ بحري على المتوسط يتمثل في ليبيا ومنافذ بحرية في الساحل الغربي والقرن الأفريقي, ليبيا التي كانت نقطة تجمع للإرهابيين من شمال أفريقيا وشبه الجزيرة في طريقهم إلى سوريا والعراق عبر تركيا، فقد أصبحت بعد هزيمة داعش في سوريا والعراق نقطة تجمع “طريق العودة” لهؤلاء الإرهابيين.

وأكد تقرير “اليونيسف” أن تجنيد الأطفال تضاعف لأكثر من 3 مرات منذ عام 2010، واستخدمت التنظيمات أطفالاً لتنفيذ هجمات إرهابيَّة، وقام بوكو حرام باختطاف أطفال من أسر مسيحيَّة لاستخدامهم في العمليات الانتحاريَّة بالإجبار، سواء بالقنابل أو الأحزمة الناسفة, أمَّا حركتا الشباب وتنظيم داعش فيقومان حالياً بتجنيد 200 طفل كل شهر على الأقل, ولم تحظ تلك العمليات بتغطية إعلامية مناسبة، خاصة مع الاهتمام بفظائع داعش في العراق وسوريا منذ 2014.

التحديات الأمنية وآفاق التنمية

مع إن صورة الجماعات الإرهابية في أفريقيا تبدو كأنها جماعات متباينة الولاء، إلا أن الجذر الأساسي لكل تلك الجماعات الإرهابية هو الفكر الذي تبناه تنظيم القاعدة, تطويراً لخط المظلة الرئيسية لكافة التنظيمات الإرهابية “تنظيم الإخوان”, حيث ذكر “د. أسعد المحمد” في دراسة له ببرنامج التطرف في جامعة جورج تاون أعدها للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب في لاهاي, أن الفوارق بين القاعدة وداعش من حيث تحديد الأهداف والعدو القريب والعدو البعيد، والتنافسية بينهما في إعادة التجميع وريادة حركة العنف المسلح, لكن الهدف الاستراتيجي واحد وهو إقامة دولة خلافة للأمة, في منطقة توصف بأنها “أرض بلا صاحب” في جنوب ليبيا شرقاً وغرباً, لذا سيلجأ داعش للاقتراب من النهج التدريجي للقاعدة في بلوغ الهدف، دون التخلي طبعا عن تكتيكاته الأكثر عنفاً ووحشية, وهذا هو المؤشر على ما يجري الآن في أفريقيا من التقاء لتلك الجماعات المختلفة، خاصة في ليبيا, وذلك بسبب هشاشة مؤسسة الدولة في أفريقيا، وضعف الجيوش الوطنيَّة، وعدم قدرة هذه الجيوش على ممارسة عمليات الضبط الأمني للحدود، والانقسام القَبلي بين عددٍ من الدول، بما يجعل الانتقال من دولة إلى أخرى تحت مظلة الحمايّة القبليَّة والاجتماعيَّة ممكناً وبسهولة.

ولعبت هذه الحالة دوراً خلال العشريَّة الدمويَّة الجزائريَّة في انتقال عددٍ من مؤسسي الجماعات المتطرفة منها لمحيطها الإقليمي، ولعل من أشهر هذه العناصر (سيد خطّاب) مؤسس السلفيَّة الجهاديَّة بالجزائر، وفضلاً عن كل ذلك فالسياسات العالميَّة من جانبها لعبت دوراً في تفاقم الظاهرة، فالتدخل العسكري الفرنسي المباشر في كل من مالي وأفريقيا الوسطى لم يكن جزءاً من تخفيض مستوى التهديدات الأمنيَّة، لكنه ربما يكون قد أسهم في تفاقمها، وهو ما ينطبق أيضاً على تطورات الحالة بالصومال منذ العِقد الأول من الألفيَّة الثالثة.

ولعل هذه الظروف الموضوعيَّة تجعل أفريقيا مركزاً للتهديدات الأمنيَّة حول العالم خلال السنوات الخمس المقبلة، ما لم تكن أساليب المواجهة فعَّالة، وتملك بجانب المداخل الأمنيَّة والعسكريَّة مداخل أخرى تنمويَّة وثقافيَّة, ولبيان خطورة المشهد الإرهابي في أفريقيا رصدت التقارير الإقليميَّة والدوليَّة تصاعداً للعمليات الإرهابيَّة في أفريقيا، واختراق توسّع الرقعة الجغرافيَّة للتنظيمات الإرهابيَّة لتدخل كل من بوركينا فاسو والكونغو الديموقراطيَّة قائمة الدول المكافحة الإرهاب, وإذا كانت جماعات الإرهاب تتجمع الآن في تلك المنطقة وتتجه نحو التوحد, فإن التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب يبدو وكأنه اكتفى بالنصر على داعش في سوريا والعراق, ولعل غياب توحيد الجهود بين الولايات المتحدة وفرنسا، واللتان تعمل قواتهما في أفريقيا لمكافحة الإرهاب دليل على أن التنظيمات تسبق في عملية التجميع وتوحيد الجهود.