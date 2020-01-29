 صفقة القرن كما يُريدها “ترامب”!:ترقُّب حذِر وسط رفض فلسطينى وتعنّت إسرائيلى..”الصفقة” تقضى على آمال الشعب الفلسطينى فى الشتات

كتبت: دينا محسن

أعلن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، عن خطّته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة إعلامياً بـ”صفقة القرن”، خلال الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” إلى واشنطن هذه الايام , ووصفت صحيفة “جروزاليم بوست” الإسرائيلية إعلان ترامب عزمه نشر “صفقة القرن” بمثابة “هدية القرن” لنتنياهو, حيث يأتى ذلك أثناء إجراء الكنيست تصويتًا مصيريًا على طلب نتنياهو بالحصانة من المحاكمة, بسبب جرائمه المزعومة بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة.

وكان ترامب قد وصف فى وقت سابق التقارير حول قرب إعلان صفقة القرن بأنها “تكهنات”, وقال ترامب في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”, “تتطلع الولايات المتحدة لاستقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” ورئيس تحالف أبيض-أزرق “بيني جانتس” في البيت الأبيض, وأن التقارير حول تفاصيل خطتنا للسلام نُبقيها طي الكتمان، وتوقيت الإعلان عنها ليست إلا مجرد تكهنات”, ومن جانبه قال “مايك بنس” نائب الرئيس الأمريكي إن نتنياهو ومنافسه الرئيسي جانتس في انتخابات الكنيست المقررة في 2 مارس المقبل، سيزوران واشنطن خلال الأسبوع الجارى لمناقشة صفقة القرن.

وبينما كان ترامب يُغرّد ويقول “إن الفلسطينيين لديهم الكثير من الحوافز للقيام بذلك, أنا متأكد من أنهم ربما يتفاعلون بشكل سلبى في البداية، لكنه فى الواقع إيجابى للغاية بالنسبة لهم”, استبقت السلطة الفلسطينية تصريح ترامب بتجديد رفضها لخطة السلام الأمريكية، وذلك في أعقاب الإعلان عن دعوة القادة الإسرائيليين لواشنطن, وقال “نبيل أبو ردينة” المتحدث باسم رئيس السلطة الفلسطينية “محمود عباس” في بيان له “نؤكد مرة أخرى رفضنا القاطع للقرارات الأمريكية التي جرى إعلانها حول القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل، إلى جانب جملة القرارات الأمريكية المخالفة للقانون الدولى”, وأضاف “نجدد التأكيد على موقفنا الثابت الداعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين, على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”, وتابع “إذا ما تم الإعلان عن هذه الصفقة بهذه الصيغ المرفوضة، فستعلن القيادة عن سلسلة إجراءات نحافظ فيها على حقوقنا الشرعية، وسنطالب إسرائيل بتحمل مسؤولياتها كاملة كسلطة احتلال”, ومضى قائلاً “نُحذّر من تجاوز الخطوط الحمراء”.

من جانبه، أكد الدكتور “صائب عريقات” أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن أىّ محاولة أو صفقة أو إملاء يتنكّر لحقيقة أن إسرائيل قوة تحتل دولة فلسطين على حدود ١٩٦٧(الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، قطاع غزة)، سيدخل التاريخ على اعتباره ” احتيال القرن” على القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة لعملية السلام, فدعوة ترامب لنتنياهو وجانتس للقدوم إلى واشنطن للاتفاق على كيفية فرض وإملاء صفقة القرن على الشعب الفلسطيني والعالم, لن يوافق عليها الفلسطينيون أبداً.

وفى هذا السياق، قال وزير الخارجية الأردنى “أيمن الصفدى” إن طريق السلام الذى يجب أن تتكاتف كل الجهود الإقليمية والدولية لتحقيقه هو تنفيذ حل الدولتين, الذى يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من يونيو 1967, لتعيش بأمن وسلام بجانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية”, وأكدّ الصفدى في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” إن العاهل الأردنى الملك “عبدالله الثانى” يقود جهوداً مُكثّفة ومستمرة لإطلاق حراك دولى فاعل لحل الصراع على أساس حل الدولتين”, وحذر الصفدى من أن قيام إسرائيل بضم وادي الأردن وشمال البحر الميت في الأراضي الفلسطينية المحتلة, سينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية وسيقتل حل الدولتين, وسينهي كل فرص تحقيق السلام, فالإجراءات الإسرائيلية من توسعة للمستوطنات ومصادرة للأراضي الفلسطينية وإعلان التوجّه لضم وادي الأردن وشمال البحر الميت, هي إجراءات غير شرعية لا قانونية تخرق القانون الدولي وتقتل الأمل بإمكانية تحقيق السلام.

وعلى صعيد مُتّصل، قال “أودي ديكل” الباحث في “معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلى”، إنه تحت ستار الحائط المسدود في المفاوضات السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين تجرى عملية انزلاق إلى واقع الدولة الواحدة من دون فهم الدلالات, وأضاف أنه جرى في المعهد فحص مجموعة مختارة من السيناريوهات المستقبلية المحتملة والبديلة بالنسبة لإسرائيل، بهدف تحصين المصلحة العليا في المحافظة على دولة يهودية، ديمقراطية، آمنة، وأخلاقية, وبرأيه “كانت الخلاصة أن علينا تغيير الاتجاه والبدء فوراً بخطوات انفصال تبلور بصورة مسؤولة وبالتدريج، واقع كيانين سياسيين منفصلين- إسرائيل وفلسطين, ومن المهم أن نعرف أنه على الرغم من العناوين والشعارات الفارغة، وبالاستناد لمؤشرات كثيرة، فإن أغلبية الجمهور في إسرائيل تؤيد الانفصال (75% من الجمهور في إسرائيل يؤيد الانفصال، و58% يؤيد حل الدولتين).

كما أكد أن المخطط عُرض على زعماء أحزاب إسرائيل الذين يعتبرون أنفسهم الزعماء المقبلين لإسرائيل, وأغلبيتهم مستعدة لتبنّي المخطط لكن فقط بعد الانتخابات, وأكد أن المشكلة في الأجواء السائدة اليوم على الساحة السياسية خصوصاً قبل الانتخابات، فإن معظم السياسيين يتباهون ويلوحون بهويتهم الصهيونية، ويتخوفون من أن يعرضوا على الناخبين رؤيتهم لحل النزاع مع الفلسطينيين.

ووفقًا لتفاصيل الصفقة التى تم الكشف عنها حتى الآن، فهى تتلخص فى الآتى: (اعتراف أميركى بمناطق غور الأردن وشمال البحر الميت وكافة المستوطنات فى الضفة الغربية بأنها مناطق إسرائيلية خالصة, أن يعترف الفلسطينيون والعرب بيهودية دولة إسرائيل، وهذا يعنى أنه لا وجود بهذه الدولة سوى لليهود، بما يعنى تهجير الفلسطينيين سكان مناطق (الـ ٤٨) من مدنهم وقراهم الأصلية وتشريدهم, حُكماً إدارياً للفلسطينيين فيما سيتبقى من الضفة الغربية مع قطاع غزة, تحت حراب جيش الاحتلال الإسرائيلى والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على الحدود والموارد الطبيعية من مياه وغاز وما شابه في مناطق الحكم الإداري الذاتى, عدم عودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم التى هُجروا منها ولا تعويض لهم, وإذا أعلن الفلسطينيون رفضهم للصفقة, سوف يعلن البيت الأبيض الأميركى مع الحكومة الإسرائيلية عن تنفيذ الصفقة دون الفلسطينيين).

إذن تنتوى حكومة الولايات المتحدة إقامة دولة فلسطينية خاصة بها على الأرض التى ستبقى بعد الضم الإسرائيلى, لكن الفلسطينيين ليسوا شركاء في هذه الخطوة، فلم تتم دعوتهم للكشف عن الخطة والمطلوب منهم، لكي يقبلوا أو لا يقبلوا, ويبدو أن ” ترامب” لا يعبأ بالقانون الدولى ولا ينتوى الانصياع له, خاصةً أن تصريح الأمين العام لجامعة الدول العربية, أكدّ على أنّ أى طرح خارج إطار القانون الدولى مرفوض عربياً.

يأتى ذلك وسط مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلى والمصلين الفلسطينيين فى القدس, وقيام قوات الاحتلال بحملة اعتقالات واسعة, فلتُبادر الأطراف المعنية إذن لاتخاذ خطوات لا أن تنجرّ إليها, فدول العالم بأسره عليها أن تتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطينى, وعلى المقاومة الشعبية الفلسطينية أن تستمر, وأن يزداد الدور العربى الضاغط المقابل للضغط الأمريكى, ولابد من إنهاء الانقسام الفلسطيني والاحتكام إلى الشرعية الفلسطينية, فالفكرة تكمن فى عدم انتظار المفاوضات المرجوّة التى ستحل جميع المشكلات فى آنٍ واحدٍ معاً، لأن ذلك غير ممكن ولا أحد يريد الانتظار.