حزب التجمع وجريدة الأهالي ينظمان دورة تدريبية حول “ثقافة الإعلام السياسى من أجل رفع كفاءات المتدربين الجدد فى المجال الصحفى والإعلامى”

تعلن أمانة الإعلام بحزب التجمع تنسيقاً مع جريدة الأهالي ،وموقعها الإليكتروني عن فتح باب الانضمام لشباب الصحفيين من الطلبة والخريجين الجدد,والمتدربيين في الصحف القومة والحزبية والخاصة، وكذلك مراسلى جريدة الأهالى وأمناء إعلام “الحزب” فى المحافظات, في البرنامج الإعلامى الأول (التدريبى التطبيقى التنويرى المهنى) حول ثقافة الإعلام السياسى, من أجل رفع كفاءات المتدربين الجدد فى المجال الصحفى والإعلامى.
حيث يتم فتح باب الالتحاق والمشاركة فى البرنامج، من خلال مقابلات شخصية بمقر الجريدة (ا شارع كريم الدولة ميدان طلعت حرب, وسط البلد, القاهرة), بدايةً من 7 فبراير وحتى 21 فبراير 2020 م يومي السبت و الأربعاء من الساعة الثانية عشر ظهراً وحتى الثالثة عصراً ،خلال تلك الفترة على أن يتم إعلان أسماء المقبولين ممن ينطبق عليه الشروط فى موعد أقصاه 28 فبراير2020 م, لتبدأ الدورة التدريبية يوم 7 مارس 2020 م وذلك فى مقر حزب التجمع وجريدة الأهالى، يوم السبت من كل أسبوع.ويمكن التواصل للإستفسار عبر الواتس على الرقم: 01279017033 ،أو01286826229
..ومرفق لحضراتكم في هذه الدعوة ،البرنامج التدريبى كاملاً بالتفاصيل،التى تتضمن شروط الانضمام والالتحاق وموعد المحاضرات وورش العمل التدريبية, ومميزات المنحة التدريبية المجانية.
يشرفنا ويسعدنا مشاركتكم,,
أمين إعلام حزب التجمع ،ورئيس التحرير التنفيذي لموقع جريدة الأهالي عبدالوهاب خضر ،
بالتعاون مع د. دينا محسن المسئول التنفيذى للبرنامج التدريبى، والباحثة بمجال الإعلام السياسى ومؤسس صالون طه حسين التنويرى..
البرنامج التدريبى كاملاً بالتفاصيل:
تتشرف أمانة الإعلام بحزب التجمع ،وجريدة الأهالي وموقعها الإليكتروني ، بتقديم المشروع التدريبى المتكامل (أكاديمى، مهنى، إعلامى، سياسى) لشباب الصحفيين من الخريجيين الجدد والطلبة وكذلك مراسلى جريدة الأهالي في المحافظات ،وأمناء إعلام “الحزب”.
تأتى هذه الدورة إيماناً منّا بأهمية دور المجتمع المدنى فى إثراء المجال الثقافى والإعلامى والسياسى, نظراً للترابط والتشابك بين حقل الإعلام السياسى والمجال الثقافى, بهدف الاستفادة من الخبرات السياسية والإعلامية الوطنية, حيث يحاضر فى تلك الدورة مجموعة من الأكاديميين والمهنيين السياسيين والإعلاميين المتخصصين.
ويُعد هذا البرنامج التدريبى هو الأول من نوعه فى مجال تطوير الأداء الصحفى السياسى للطلبة وشباب الخريجيين المتخصصين, وهو منحة مجانية أو بمقابل رمزي يُقدمها كل من حزب التجمع وموقع جريدة الأهالى, من أجل رفع كفاءات المتدربين الجدد فى المجال الصحفى والإعلامى السياسى.
البرنامج التدريبى التنويرى التطبيقى المهنى الأول لتأهيل شباب الصحفيين وطلاب كليات ومعاهد الإعلام,,, (الموضوعات المُقترحة, المُدرّبين المتخصصين والجدول الزمنى)، على النحو الآتى:
أولاَ الموضوعات المقترحة:
١- تاريخ الصحافة الحزبية السياسى,, المعوقات والتحديات (مدرسة حزب التجمع المتمثلة فى جريدة الأهالى) نموذجاً.
٢- الإعلام السياسى من منظور المداخل النظرية والتطبيقية المختلفة (الإعلام البريطانى, الأمريكى, الروسى, الفرنسى, الخليجى, المصرى).
٣- التغطية الصحفية الحديثة للموضوعات السياسية المحلية والإقليمية والدولية.
٤- ثقافة العمل الإعلامى الاستقصائى السياسى, (الإنفوجراف والاستقصاء المًصوّر).
٥- ماهية المؤتمرات الصحفية وأدبيات التعاطى معها والاستفادة القصوى منها.
٦- الفرق بين المتحدث الرسمى والإعلامى والمستشار الإعلامى والمنسق الإعلامى ومسئول المركز الإعلامى فى مختلف الجهات والمؤسسات.
٧- الإعلام الوثائقى وتأثيراته على الصحافة التقليدية.
٨- الإعلام الرقمى وتأثيراته على الصحافة التقليدية وكيفية صناعة توازن حيوى بينهما.
٩- متطلبات الكاريزما الإعلامية والصحفية فى الاتصال والتواصل الشخصى والجماهيرى.
١٠- أبرز التشريعات والقوانين الخاصة بتنظيم العمل الإعلامى والقائم عليها المجالس الإعلامية المنوطة, وفقاً للدساتير المصرية القديمة وحتى دستور 2014 م.
١١- ماهية الإخراج الصحفى (جريدة الأهالى وأرشيفها نموذجاً).
١٢- التوثيق الصحفى والأرشفة الصحفية.
١٣- الموقع الإليكترونى لجريدة الأهالى وفلسفة التحديث الصحفى.
يستغرق الإطار الزمنى للدورة التدريبية مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر يتخللها ورش عمل تطبيقية بجانب الندوات والمحاضرات النظرية, بحيث أن كل محاضرة نظرية يعقبها ورشه عمل ولا تتجاوز إحداهما الثلاث ساعات, ليبدأ البرنامج يوم السبت الموافق 7-3-٢٠٢٠ م, استمراراً بدورية اللقاء كل سبت من كل أسبوع على مدار ٦ أشهر..
وسوف يحصل المتدرب في نهاية الدورة على شهادة رسمية بحصوله على هذه الدورة ،وذلك في حفل يحضره شخصيات اعلامية بارزة ،وكذلك سيسمح للمتدرب بالتدريب العملي في الموقع الإليكتروني لجريدة الإهالي ،ويمكن إستمراره في العمل إذا حقق تميز في فترة التدريب ومتابعة التكليفات بشكل جيد..
هناك العديد من الأسماء البارزة المُثقلة بالخبرات المهنية والأكاديمية فى مجال الإعلام السياسى وفنون الصحافة الاستقصائية, سواء كانت داخل حزب التجمع أو داخل الجريدة وموقعها الاليكترونى أو خارجهما, حيث تم اختيار العناصر الكفء المتوافق عليها من قِبل مجلس إدارة الحزب والجريدة، ومن أبرز تلك الأسماء(فريدة النقاش, أمينة النقاش ، د. عواطف عبد الرحمن، حسين البطراوي, د. محمد سعد إبراهيم, د. ياسر عبد العزيز، د. محمد محسن أبو النور، محمود التميمى, شريف عارف, خالد البرماوى, صفوت عمران, عبد الوهاب خضر، د. دينا محسن).