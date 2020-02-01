اليوم.. الأهلي يخوض مباراة الهلال من أجل الفوز

قال المدير الفني للنادي الأهلي رينيه فايلر، إن الفريق يخوض مباراة الغد أمام الهلال السوداني من أجل الفوز، لافتا إلى أن حارس مرمى الفريق محمد الشناوي جاهز للعب مباراة الغد.

ويلتقي “الأهلي” و”الهلال” اليوم السبت في الجولة السادسة والأخيرة، من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال افريقيا.

وقال فايلر، في مؤتمر صحفي مشترك مع كابتن الأهلي حسام عاشور، مساء امس الخميس في ستاد “النجمة الزرقاء”، ردا على سؤال عن عدم فوز الأهلي تاريخيا على الهلال السوداني في السودان، “ليست هناك أية مشكلة في ذلك، فالتاريخ ليس حاسما، ويمكن أن تسجل إنجازات في أية مرحلة”.