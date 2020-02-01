تكليفات فورية للوزراء والجهات المعنية لدراسة المشكلات والمقترحات التي طرحها نواب دمياط أمام رئيس مجلس الوزراء

استأنف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سلسلة لقاءاته بأعضاء مجلس النواب، بلقاء نواب محافظة دمياط، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط..

بدأ رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بأعضاء مجلس النواب عن المحافظة، مُؤكداً أن هذا اللقاء الذي يُعقد مع نواب المحافظة الرابعة، يأتي ضمن سلسلة لقاءات متتالية يتم عقدها بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب، لحرص الحكومة على التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان؛ من أجل التوصل لحلول عاجلة للمشكلات التي تواجه المواطنين بالمحافظات، مع الاستماع لكافة الآراء والمقترحات التي يطرحها النواب؛ حول الاحتياجات والمتطلبات المختلفة للمحافظات بهدف التوافق على أفضل السُبل للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مُضيفا: أنا هنا للاستماع لكل ما تطرحونه، وسيتم منح الفرصة كاملة لكل نائب منكم لعرض وجهة نظره ومقترحاته حول المشكلات التي تواجه الدائرة التي يُمثلها، كما أنني سأتواصل معكم أيضاً مع استئناف الزيارات الميدانية للمحافظات، والتي ستكون محافظة دمياط من بينها.

وجدّد رئيس الوزراء التأكيد على أن الدولة تواجه عدة تحديات على مستوى كافة القطاعات، وأنه منذ تولي المسئولية يسعى لفتح جميع الملفات وطرحها على طاولة المناقشة وطرح المشكلات، للعمل على إزالة أسبابها، ولاسيما في المحافظات والمحليات التي ظلت لسنوات طويلة تعاني من مشكلات وتراكمات أعاقت تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية عديدة، مُوجهاً حديثه للنواب قائلاً: لعلكم تلحظون حجم الأعمال والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع في جميع المحافظات، إلا أن الحكومة تنطلق في تنفيذ مشروعاتها وفق الإمكانيات والموارد المالية المتاحة، مع الحرص على اتخاذ التدابير الممكنة لاستكمال كافة المشروعات الخدمية بالمحافظات، وسرعة الانتهاء منها في وقت قياسيّ.

من جانبهم، عبّر نواب محافظة دمياط عن ترحيبهم بلقاء رئيس الوزراء، وتخصيص هذه اللقاءات التي تتيح فرصة كبيرة، أمامهم لعرض مقترحاتهم ومناقشة المشكلات التي تواجه المحافظات التي يمثلونها، معربين عن ثقتهم التامة في أن الحكومة تُصغي جيداً لآراء البرلمان ومقترحاتهم؛ من أجل التوافق على إيجاد حلول لها وتنفيذها، حرصاً على مصلحة المواطنين.

وخلال اللقاء، استمع رئيس الوزراء باهتمامٍ شديد لكل ما عرضه نواب محافظة دمياط من موضوعات وملفات تخص المشكلات التي تعاني منها مدن وقرى محافظة دمياط، ودونها بعناية، تمهيدا للرد عليها، ومن بينها إعادة تقييم ثمن أراضي الإصلاح الزراعي، و أراضي طرح النهر بالمحافظة، وتلك الأراضي المقام عليها مبان بمناطق جمصة والركايبة، وكفر البطيخ، وقرى كفر سعد. كما تطرق النواب لمشروعات الصرف الصحي، مطالبين بإدراج هذه المشروعات ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة، كما تناول نواب المحافظة المشكلات المتعلقة بقطاع الصيد والاستزراع السمكي، مطالبين، في هذا الصدد، بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للمزارع السمكية بالمحافظة.

وتطرّق النواب لمشكلة وجود بعض المصانع المغلقة بالمحافظة، ومنها مصنع الغزل والنسيج، ومصنع “إدفينا” للأغذية المحفوظة، ومصنع الألبان وغيرها من المصانع، مُناشدين رئيس الوزراء كذلك تشديد الرقابة على مستلزمات صناعة الأثاث من مواد خام وأخشاب وغيرها من الخامات الطبيعية، التي يتم استيرادها من الخارج، والتي تدخل في هذه الصناعة؛ كي يتسنى تحقيق تنافسية عالية بين منتجات الدول الأخرى، ومطالبتهم بوضع خطة لتوفير هذه المستلزمات محلياً، مع دراسة إمكانية استزراع أشجار البوبلاتر لتوفير بعض الخامات المستخدمة في هذه الصناعة.

كما أشار النواب للناحية التسويقية لمنتجات الأثاث، وضرورة دعم الحكومة للصناع في هذا الشأن، كما طالبوا بإعادة النظر في أساليب منح القروض لأصحاب ورش تصنيع الأثاث، مُعتبرين أنها لا تتماشى مع صغار الصناع، على أن يتم تخفيف إجراءات الضمانات المطلوبة لمنح القروض اللازمة لأصحاب الورش الصغيرة، ومراعاة أن تكون بفائدة بسيطة، وفي هذا الصدد أيضا تم عرض مطلب بضرورة إنشاء مدارس متخصصة في صناعة الأثاث تكون في المرحلة الثانوية الفنية.

كما تحدث النواب عن ضرورة تخصيص أراض للإسكان الاجتماعي بالمحافظة، وفي الوقت نفسه تناول نواب محافظ دمياط مشكلة وجود مقلب قمامة على مساحة كبيرة يهدد الأراضي الزراعية بقرى الرياض، مُشيرين إلى أنه تم طرح فكرة إقامة مصنع لتدوير المخلفات الصلبة بجنوب مدينة دمياط الجديدة لحماية هذه الأراضي ، وخاصة مع توافر مساحة شاسعة تصلح لهذا الغرض.

كما ناشد النواب رئيس الوزراء تدبير مبلغ 10 ملايين جنيه لإنشاء وتطوير مدخل مدينة كفر البطيخ وتغطية الترع، وهو ما استجاب له رئيس الوزراء وكلف الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية لتدبير المبلغ على الفور.

كما استعرض نواب دمياط مشكلة تردي حالة العديد من الطرق بقرى ومدن المحافظة، وتهالك أعمدة الإنارة على الطرق الرئيسية وفي مدا