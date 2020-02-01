حدث في مجلس النواب..”صناعة البرلمان” تطالب الحكومة بمواجهة إغراق مصر بالخشب التركي ..ورئيس قابضة الغزل والنسيج: دمج 31 شركة فى 10 فقط

طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر رئيس اللجنة من الحكومة بمواجهة اغراق مصر من منتجات الخشب التركية لتشجيع المنتج المحلى من مصانع الخشب بنجع حمادى وإدفو.

وقال النائب محمد الغول فى طلب احاطة امام اللجنة ان ذلك الامر يضر بصناعة الخشب من المستوردين للأخشاب من تركيا خاصة ان واردات الخشب من تركيا بدون رسوم وجمارك، واكد مندوب وزارة الصناعة بحرص الوزارة على حماية صناعة الخشب، مشيرا الى ان شركة الخشب من بنجع حمادى اشتكت من الواردات من الخشب مؤكدا انه بمجرد ورود الشكوى من شركة الخشب بنجح حمادى سيتخذ جميع الاجراءات لحماية صناعة الأخشاب بمصر بما فيها فرض رسوم على واردات الخشب.

وعقب النائب فرج عامر ان هذه المشكلة قديمة وهناك منافسة غير عادلة بسبب الواردات التركية والصينية وهناك مشكلة خاصة بالطاقة ولابد من اتخاذ الاجراءات لحل هذه المشكلة بعد توقف مصنع الخشب فى المصنع خاصة انه يقع فى صعيد مصر والدولة مهتمة بحل مشكلات الصناعة بمحافظات الصعيد.

وطالب عامر من وزارة الصناعة الاسراع فى حل مشكلات مصنع الورق بنجع حمادى مؤكدا ان منح وزارة الصناعة شهادة جودة لهذا المصنع هو ادانة لها، وقال إن الحكومة وعدت بمراجعة اتفاقية التجارة مع تركيا لانها تضر بالصناعة المصرية، مشيرا الى ان هناك تقصيرا من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وانه يحب الغاء هذه الاتفاقية خاصة ان هناك مواقف عدائية متصاعدة من تركيا ضد مصر لدرجة ان المستهلك المصرى بوطنيته اصبح لا يقبل على شراء المنتجات التركية .

حلول مصنع النسيج بالمحمودية

كما طالبت اللجنة من الحكومة ايجاد حلول عاجلة لمصنع الغزل والنسيج بمدينة المحمودية بمحافظة البحيرة فى ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال الذى أشار الى انه يتم الحديث عن بيع هذا المصنع مما يسبب حالة نفسية سيئة لدى عمال المصنع مطالبا بالإلغاء الفورى لفكرة بيع المصنع مع تطويره وتحديثه واختيار قيادة بديلة لإدارة المصنع والحفاظ على العمالة بالمصنع، كما طالب بزيارة ميدانية للمصنع من لجنة الصناعة بمجلس النواب لمعرفة جميع التفاصيل والمشكلات داخل المصنع الذى يحقق خسائر مستمرة، وعقب المهندس محمد فرج عامر مؤكدا وجود تباطؤ من الحكومة لمواجهة مشكلات الصناعة المصرية رغم المبادرات المهمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بملف تطوير وتحديث الصناعة المصرية وحل مشكلاتها وتحديث معداتها.

دمج شركات الغزل والنسيج

وقال المهندس احمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج إن خطة التطوير تسير وفقا لما محدد لها وتم التعاقد مع معدات حديثة سوف تصل الى مصر فى شهر ابريل المقبل وهناك شركات للغزل والنسيج سوف تنتقل الى مدينة المحمودية لتطوير هذا القطاع الذى وصلت خسائره الى 33 مليار جنيه خاصة ان هناك آلات وماكينات داخل بعض شركات الغزل والنسيج تعمل منذ عام 1969 وهناك اعتمادات أكثر من 7 مليارات جنيه لهذا الغرض لمواجهة مشكلات مصانع الغزل والنسيج وهناك تكاليف تصل الى 12 مليار جنيه لتحديث البنية الاساسية بالشركات، وهناك خطة تبلغ تكاليفها 33 مليار جنيه لتحديث شركات الغزل والنسيج ولن تتكلف الدولة هذه التكاليف ولكن من خلال عملية استبدال الأراضي والرئيس السيسى يتابع هذا الملف بنفسه لوقف نزيف خسائر هذا القطاع المهم ولن يتم المساس بحقوق العاملين، وسيتم دمج شركات الغزل والنسيج البالغة 31 شركة فى 10 شركات فقط، وقال انه سيتم نقل مصنع الغزل والنسيج الى منطقة كفر الدوار وانه لن يتم بيع هذا المصنع.

استقالة من البرلمان لو تم بيع المصنع

واتهم النائب بلال النحال رئيس الشركة القابضة بإهدار المال العام ببيع مصنع المحمودية، وقال ماذا أقول لجماهير المحمودية وسأتقدم لهم باستقالتى من البرلمان بسبب هذه الأزمة وعقب رئيس الشركة مرحبا بإحالته لأي جهة للتحقيق معه فى هذه التهمة مؤكدا انه لن يتم بيع هذا المصنع وهناك ارادة سياسية حاليا لحل المشكلات داخل هذا القطاع ولم تكن موجودة هذه الادارة حاليا، وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بالبرلمان ان صناعة الغزل والنسيج كانت من الصناعات العريقة وتعانى حاليا من مشكلات مزمنة مناشدا اللجنة بالقيام بزيارة لـ3 مواقع للغزل والنسيج اصبحوا غير صالحين للتواجد داخل محافظة الشرقية بعد التكدس السكانى الرهيب داخل مدن الشرقية ولابد من ايجاد حلول عاجلة للمصانع والمصالح الحكومية داخل الكتل السكانية خاصة ان هناك مواقع متعددة لانشاء مثل هذه المصانع.