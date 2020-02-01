مدير معهد ناصر علي هواء البرنامج العام

في اطار حرص الدولة والاذاعة الاذاعة المصرية علي دعم الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها والتكاتف من أجلها، يستضيف برنامج مساء الخير يا مصر علي موجات اذاعة البرنامج العام اليوم “السبت “ولمدة 90 دقيقة الدكتور حازم الفيل مدير معهد ناصر، حيث يحرص البرنامج علي تلقي اتصالات المواطنين علي الهواء والرد عليها. كما يمكن لكل مستمعي البرنامج المشاركة علي الهواء من خلال الاتصال برقم 02 25784124 من الساعة 5.30م وحتي الساعة 7.00م. جدير بالذكر ان مستشفى معهد ناصر أحد الصروح الطبية المهمة التابعة لوزارة الصحة، والذي يقدم خدمات للكثير من المرضى على مستوى الجمهورية في جميع التخصصات. مساء الخير يا مصر فترة مفتوحة علي موجات البرنامج العام تذاع مساء السبت في تمام الخامسة والنصف وتقدمها حنان عسكر ومها حسان اعداد سيد عبد العزيز وإخراج طارق دياب والاشراف العام الاذاعي ابو العلا حبيب