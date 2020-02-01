محافظة القاهرة تنظم ندوة لريادة الأعمال وتنمية الاقصاد والاستثمار للشباب

يترأس اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة غداً الاحد 2-2-2020، الندوة التى تنظمها محافظة القاهرة تحت عنوان ” ريادة الأعمال وتنمية الاقتصاد والاستثمار للشباب ” . وأوضح محافظ القاهرة أن الندوة تأتى في إطار اهتمام المحافظة بتشجيع وتنمية المشروعات الصغيرة لشباب المحافظة مشيراً إلى أن العديد من أساتذة الجامعات في مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة سيشاركون فى الندوة لنقل خبراتهم للشباب . وأضاف محافظ القاهرة أن الندوة ستناقش مفهوم ريادة الأعمال وحاضنات الأعمال للمشروعات الصغيرة مع التركيز على ابراز دور المشروعات الصغيرة فى دعم الاقتصاد وتوضيح دور جهاز المشروعات الصغيرة فى دعم مشاريع الشباب وحجم التمويل الذى تقدمه وطرق الحصول عليه . وأشار محافظ القاهرة إلى أن الندوة ستستعرض دور المحافظة فى تنمية وتشجيع البرامج التدريبية المؤهلة لسوق العمل مع عرض نماذج لمشروعات ناجحة لتكون محفزاً للشباب على الاقتداء بها .