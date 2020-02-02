بالصور..كامل الوزير في مواقع تنفيذ المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي:الشركات المصرية تقوم باعمال تنفيذ المشروعين و اهتمام كبير بتطوير وتعظيم وتنظيم منظومة النقل الجماعى لتحقيق السيولة المرورية وسهولة تنقل الأفراد

في اطار المتابعة المستمرة للمشروعات التي تنفذها وزارة النقل في مجال مترو الأنفاق والقطارات الكهربائية تفقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أعمال تنفيذ محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو وأعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السلام العاصمة الادارية العاشر من رمضان.

بدأت الجولة بتفقد اعمال تنفيذ محطة النزهة بالمرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو حيث اطلع الوزير على معدلات التنفيذ ثم استقل الوزير قاطرة اختبار على السكة من محطة النزهة ليتفقد باقي محطات المرحلة ( هشام بركات وعمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور التبادلية التي تعتبر نموذجا للنقل متعدد الوسائط) واستعرض الوزير مع رئيس وقيادات هيئة الانفاق ومسئولي الشركات المنفذة معدل تنفيذ كل محطة

ووجه بضرورة بتكثيف الأعمال للانتهاء من المحطات الستة وانهاء اختبار ات انظمة التشغيل والتحكم الخاص بها لفتح المحطات للركاب في 25 ابريل 2020 وذلك بالتزامن مع وضع حجر الاساس للقطار الكهربائي السلام العاصمة الادارية العاشر من رمضان مشيرا إلى اهمية تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتحقيق السيولة المرورية بما يحقق سهولة تنقل الأفراد، خاصة مع الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة المصرية بتطوير وتعظيم وتنظيم النقل الجماعى.

ثم عقد الوزير اجتماعا موسعا في محطة عدلي منصور التبادلية مع الشركات المنفذة لمشروع القطار الكهربائي والذي وجهت القيادة السياسية بالانتهاء منه خلال 24 شهراً حيث استعرض الوزير معدلات تنفيذ المشروع حيث وصلت نسبة إنجاز الأعمال المدنية بمحطات القطار الكهربائي إلى 16.5% من النسبة المستهدفة، وتم الانتهاء من ما يقرب من17.9% من أعمال الكباري بالمشروع و 37.2% من أعمال الأنفاق، و18.5% من أعمال جسور السكة وحوالي 7.5% من أعمال إنشاء ورشة الصيانة للقطار الكهربائي .

ثم تفقد وزير النقل محطات وجسر المشروع من عدلي منصور حتى محطة العاصمة الادارية والتقى بالمهندسين والفنيين حيث اكد على ضرورة ان تتم كافة الاعمال وفقا لقياسات الجودة العالية نظرا للأهمية الكبيرة للمشروع

وعلى هامش الجولة قال وزير النقل في تصريحات صحفية أن مسار القطار الكهربائي يبلغ طوله 70 كيلومتراً، ويشمل إنشاء 12 محطة على طول المسار كما يشمل نطاق العمل بالمشروع تنفيذ عدد 6 كباري، وكذلك عدد 2 نفق للقطار الكهربائي بالإضافة إلى إنشاء عدد 4 كباري سيارات بالهايكستب ومداخل مدينتي المستقبل والشروق لافتا إلى أن

ان هذا المشروع سيساهم في ربط مدينة القاهرة الكبرى بالمجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وخدمة المستثمرين والمناطق الصناعية بهذه المجتمعات العمرانية الجديدة وكذلك المساهمة في زيادة النمو وتطور المجتمعات العمرانية الجديدة سكنيا و تجارياً و صناعياً مضيفا ان مشروعات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي لها أهمية كبيرة في تعظيم منظومة النقل الجماعي .

كما اوضح وزير النقل ان مشروعي المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي السلام العاصمة الادارية العاشر من رمضان يقوم بتنفيذ اعمال المحطات والجسور والورش الخاصة بهما شركات مصرية وسيتم توريد الوحدات المتحركة للمشروعين من الخارج مشيرا إلى أنه سيتم مد خط القطار الكهربائي جنوب العاصمة الادارية بطول 14كم ليصل الى المدينة الرياضية العالمية حيث سيتم انشاء 3محطات في هذه المسافة