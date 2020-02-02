فلسطين بين بلفور وترامب … 1917 – 2020 ” في ندوة منتدى خالد محيى الدين بحزب التجمع ..الأربعاء

ينظم منتدى خالد محيى الدين بحزب التجمع في السادسة مساء يوم الأربعاء الموافق 5 فبراير 2020، الندوة الرابعة عشرة من سلسلة ندواته تحت عنوان :” فلسطين بين بلفور وترامب … 1917 – 2020 “..ويتحدث فيها السفير أشرف عقل مستشار لجنة الشئون العربية بمجلس النواب وسفير مصر الأسبق في فلسطين ، والسفير د. حازم أبو شنب المتحدث الرسمي لحركة فتح . ..ويدير الندوة الكاتب عاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع ، ويشارك فيها بالحوار والمناقشة عدد من الخبراء والكتاب والصحفيين والإعلاميين وقادة الرأي المصريين والعرب …والدعوة عامة للجميع للحضور والمشاركة والمناقشة .

تنعقد الندوة في قاعة جمال عبد الناصر بالمقر المركزي لحزب التجمع 1 شارع كريم الدولة من ميدان طلعت حرب – القاهرة .