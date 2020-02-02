النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية ترفض صفقة القرن:لا للتفريط او البيع ونتمسك بدولة فلسطينية عاصمتها القدس

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ولجانها النقابية برئاسة المهندس خالد الفقي عن رفضها لما تسمى بصفقة القرن الأمريكية ..وقالت النمقابة العامة في بيان لها اليوم الأحد أنه : إنطلاقاً من إيماننا العميق بعروبتنا الخالدة أمد الدهر والراسخة جذورها في وجداننا بأسم الالف العاملين المنتمين الي نقابتنا من مختلف القطاعات الصناعية بكل بقعة من بقاع مصرنا الغالية ،وبإسم ملايين العمال العرب الأحرار بكل بقعة من بقاع وطننا ارض العروبة الطيبة ،وبإسم كل الأحرار من عمال العالم في مشارق الأرض ومغاربها ، نعلن رفضنا الكامل لمشروع الإدارة الأمريكية المسمي صفقة القرن الرامي إلي خضوع المنطقة لواقع سياسي وإقتصادي وإجتماعي جديد يستهدف النيل من مواردنا ومقدرات أمتنا العربية في ظل السيطرة والهيمنة الأمريكية ،وكذلك دعم وحماية أسرائيل مخالفاً لكل القواعد ومبادئ الشرعية الدولية ، والتي أستباحت لنفسها أفعالاً تهدم كل القيم الأنسانية بإحتلالها الأراضي الفلسطنية ، وهدمها للمساجد والكنائس والمنازل والبنية التحتية وقتلها الأطفال والشيوخ والنساء وإغتيالها لقيادات المقاومة الشعبية .وأوضحت النقابة في بيانها :”نعلن لا للتفريط او البيع والتمسك بدولة فلسطينية عاصمتها القدس” .وأكدت إن مجلس إدارة النقابة العامة يشيد بكافة الجهود المبذولة من السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وأشقائه الملوك والرؤساء العرب لدعم وتطوير العمل العربي المشترك من أجل حماية مقدرات الشعوب العربية ، وقيمتها وثقافتها التاريخية …وختم البيان بـ”عاش نضال الشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع لاسترداد أـراضيه المغتصبة …عاشت الامة العربية درعاً واقياً للكرامة والحرية”.