“ماذا لو عاش عبد الناصر؟”…في “الإشتراكي المصري”

شهد الحزب الإشتراكي المصري عرض الفيلم التسجيلي “ماذا لو عاش عبد الناصر؟” ، للمخرج الكبير أحمد فؤاد درويش ، وذلك في اطار ” نادي السينما” الذي ينظمه الحزب .وافتتح اللقاء الناقد السينمائي القدير الدكتور” ياقوت الديب” ، بحضور كلاً من رئيس الحزب المهندس أحمد بهاء الدين شعبان والمخرج الكبير أحمد فؤاد درويش.وأشاد الدكتور الديب بتميز المخرج درويش النابع من إنتمائه من عائلة فنية عريقة،ذات مكانة تاريخية بالسينما .ويعد المخرج أحمد فؤاد درويش واحدا من أكثر المخرجين،الذي أهتم بالافلام الوثائقية بكافة المظاهر،سياسية،وأثرية،وفنية.ويتناول الفيلم جهود عبدالناصر التي بذلها علي مدار الثامنة عشر عاما من حكمه،وكيفية نضاله من أجل النهوض بمصر، لمستقبل أفضل لها،إضافة إلى عرض الفيلم للإنتقادات التي سلطت ل”عبدالناصر” أنذاك بطريقة موضوعية