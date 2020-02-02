يونيو 2021..أخر مرحلة في تطوير قطاع البترول

أكد المهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية عن بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول على ثلاثة مراحل.

وكشف وزير البترول في بيانات صحفية سابقة ، أن الثلاث مراحل تشمل المرحلة الأولى الدراسة التشخيصية وكانت خلال الفترة من يونيو حتي أكتوبر عام 2016 ، والمرحلة الثانية تشمل الخطط التفصيلية وبدء التنفيذ خلال الفترة من مايو2017 وحتي ديسمبر 2019 ، اما فيما يتعلق بالمرحلة الثالثة والتي تتضمن مرحلة التنفيذ بداية من شهر يناير2020- وحتي شهر يونيو من عام 2021.

موضحاً أن الخطة تهدف إعادة هيكلة قطاع البترول إلى إحداث تطوير وتغيير شامل فى مختلف أنشطة قطاع البترول، وذلك من أجل زيادة مساهمته فى التنمية الشاملة بمصر من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات، وتطوير الكوادر البشرية وتحسين كفاءتهم من خلال الخطط التدريبة، حيث تم الإعلان عن بدء تطبيق الإجراءات التنفيذية للهيكل التنظيمي الجديد مع بداية العام الجاري.

وتأتي خطوة تحديث وتطوير قطاع البترول فى إطار تعزيز قدرة قطاع البترول على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، حيث بدأ قطاع البترول عام 2016 فى تنفيذ برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول بالتعاقد مع كبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة، بهدف إحداث تطوير وتغيير شامل من أجل زيادة مساهمة القطاع في التنمية الشاملة لمصر، وذلك من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة، وجذب المزيد من الاستثمارات وتطوير الكوادر البشرية، ووضع تصور ورؤية طموحة لمستقبل القطاع فى السنوات القادمة