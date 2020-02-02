تخصيص” اير باص” لنقل المصريين من الصين إلى القاهرة

قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، ونائبه الطيار منتصر مناع، بتفقد الطائرة الخاصة من طراز اير باص A330/200 ،التابعة لشركة سياف إحدى شركات وزارة الطيران المدنى ، والتى تسع لعدد297 راكباً ، والتي اقلعت صباح اليوم من مطار القاهرة الدولى، متوجهة مباشرة إلى مطار ووهان بالصين، لنقل المواطنين المصريين الراغبين فى العودة إلى مصر .

والتقي سيادته الركب الطائر والفريق الطبى التابع لوزارة الصحة المرافق للطائرة واطمئن على تجهيزات الطائرة وتزويدها بكافة المستلزمات والمعدات الطبية الوقائية حيث تم تدريب أطقم الضيافة الجوية على كيفية التعامل مع الركاب وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة منذ صعود الراكب على الطائرة وحتى وصوله إلى أرض الوطن لضمان تحقيق أعلى مستويات ومعايير السلامة الصحية الوقائية .

وأكد وزير الطيران على أن ما تقوم به الوزارة من نقل المصريين المتواجدين بدولة الصين جاء من منطلق دورها الوطنى ومسئوليتها المجتمعية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية التي تحرص على سلامة وحماية أبنائها في الخارج فضلاً عن التعاون والتنسيق الفعال والمستمر مع أجهزة الدولة المختلفة ، كما أعطى سيادته توجيهاته لجميع المطارات المصرية بإتخاذ كافة التدابير الإحترازية والوقائية الدقيقة.

مشدداً على ضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية واللوجستية والتعليمات الصادرة عن وزارتى الطيران المدنى ووزارة الصحة والسكان وفقاً لمعايير وضوابط منظمة الصحة العالمية بجميع المطارات. وتدريب وتلقين العاملين بكافة الإرشادات والتعليمات الوقائية.