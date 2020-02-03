مجهولون يفجرون خط غاز يربط بين مصر واسرائيل

فجر مجهولون ليلة أمس خط الغاز الطبيعي بنطاق مدينة بئر العبد الذي يصل بين اسرائيل ومصر بشمال سيناء.وقالت مصادر أن مسلحين كانوا يستقلون سيارة ربع نقل بدون لوحات قاموا زرع عبوات ناسفة أسفل انبوب خط الغاز الطبيعي بمنطقة التلول التابعة لمدينة بئر العبد وفجروا خط الغاز ما اسفر عن احداث انفجار هائل وارتفاع ألسنة الدخان والنيران وفر بعدها المسلحون من مكان الحادث بينما هرعت قوات الامن والدفاع المدني لمكان الحادث للتعامل مع الحريق بعد ان تم اخطار شركة “جاسكو” بسرعة غلق المحابس الرئيسية لتقليل كثافة النيران والتحكم في عمليات الاطفاء كما تمشط القوات المنطقة بحثا عن اية عبوات ناسفة اخرى..ولم تسجل أية إصابات بشرية في الهجوم الذي لم تتبناه أي جهة.وذكرت المصادر أن الخط الذي تم تفجيره هو خط داخلي وليس خطا دوليا، إذ إنه يزود بالغاز محطة الكهرباء البخارية بالعريش والمنازل والمنطقة الصناعية ومصانع الأسمنت بوسط سيناء.لكن مصادر اخرى أكدت أن التفجير استهدف خط أنابيب يربط بين حقل ليفياثان الإسرائيلي ومصر، وهذا ما نفاه كونسورتيوم ليفياثان.وعقب الهجوم مشطت قوات الأمن المنطقة للبحث عن منفذيه، فيما أغلقت الشركة المشغلة لخطوط الغاز بشمال سيناء المحابس المؤدية إلى منطقة العريش بصورة احترازية.وقبل أسبوعين بدأت إسرائيل بضخ الغاز الطبيعي إلى مصر لتسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا، وذلك تنفيذا لاتفاق بقيمة 15 مليار دولار مدته 15 سنة.وسابقا كانت إسرائيل تشتري الغاز من مصر لكن الأنابيب البرية استهدفت مرارا بهجمات نفذتها جماعات إسلامية متطرفة في سيناء في 2011 و2012.ويصل الغاز الإسرائيلي من حقلي تمار وليفياثان البحريين إلى مصر عبر خط أنابيب شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، وهو خط يقع معظمه تحت الماء ويربط بين مدينة عسقلان الساحلية الإسرائيلية ومدينة العريش المصرية.