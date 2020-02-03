علي هامش ملتقي التوظيف الأول لمحافظة القاهرة : تعاون بين مركز التنمية البشرية وأكاديمية البحث العلمى

صرح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن مركز التنمية البشرية بالمحافظة سيتعاون مع أكاديمية البحث العلمى لتدريب الطلاب الموهوبين علمياً أو الحاصلين على براءات اختراع مشيراً إلى أن هذا التعاون يأتى ضمن خطة المحافظة لرعاية المواهب تنفيذاً لسياسة الدولة لرعاية المخترع الصغير .

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لملتقى التوظيف الاول الذي تنظمه المحافظة تحت عنوان ” استثمار الشباب ” بحديقة الجزيرة بمشاركة 100 شركة من كبرى الشركات في مجالات التأهيل والتوظيف .

وأشاد المحافظ بالمخترعات التى عرضها طلبة محافظة القاهرة فى المراحل التعليمية المختلفة والتى تنوعت بين أجهزة لفرز القمامة وسماعات لخدمة ضعاف السمع وطريقة للرى والزراعة بالطاقة الشمسية ووعد بتقديم الدعم الكامل لهم لتنمية اختراعاتهم .