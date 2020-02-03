المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط يستقبل زيارات تعليمية للطلبة

استقبل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط الزيارة التعليمية لطلاب مدرستين بالقاهرة، وذلك بهدف ربط الطلاب بالمناهج الدراسية النظرية من خلال الزيارات التطبيقية والجولات الميدانية بالمواقع الأثرية والمتاحف.

وأكد الدكتور أحمد الشربينى المشرف العام للمتحف على دور متحف الحضارة المتميز فى بناء جسور للتعرف على تنوع ثقافة وحضارة مصر، حيث قام أمناء المتحف باستقبال الطلاب واصطحابهم فى جولة تعليمية وتعريفية بأنشطة المتحف المختلفة وشرح قصة نشأة الحضارة المصرية وتطورها وكيف استمرت فى تأثيرها على الإنسانية حتى وقتنا الحاضر. وأضاف الدكتور الشربينى أن الطلاب والمشرفين أشادوا بطريقة العرض المتطورة بالمتحف وبتصميمه المعماري وبالاستمتاع بموقعه المتميز علي بحيرة عين الصيرة.