قريبا ..نقل أصول مجمع التحرير إلى صندوق مصر السيادي

قال أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أنهم لم يستقروا على أي عرض بشأن مجمع التحرير حتى الآن لأنه لابد من نقل أصل المجمع أولا إلى الصندوق لتتمكن من السير في الإجراءات .وقال أن مجمع التحرير ضمن بوتقة الأصول المتاحة للاستثمار ولفتت انتباه كثير من المستثمرين الذين تقدموا بعروض بشأنه .وتابع موضحا أنه لابد أن ينتقل المجمع كأصل إلى الصندوق السيادي لبدء الإجراءات ونقل الأصل سيتم بعد أن يتم إخلاء المجمع .وقال أنه حاليا يجري الإجراءات القانونية مع رئيس الوزراء لنقل أصل مجمع التحرير بعد إخلائه إلى صندوق مصر السيادي .وقال أن يستكملون إجراءات زيادة رأس مال صندوق مصر السيادي خاصة وأن بروتوكولات الأصول التي يتم توقيعها تتعدى قيمة رأس مال الحالي للصندوق .