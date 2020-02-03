بحضور أمين شباب “التجمع” ..تدشين منتدي اتحاد الشباب التقدمي الثقافي بقنا 

عقد اتحاد الشباب التقدمي بقنا لقاءه التثقيفي وذلك يوم السبت الماضي وقد حضر اللقاء محمود الدسوقي امين اتحاد الشباب المركزي بمقر حزب التجمع بمحافظة قنا وتواجد اعضاء اتحاد الشباب التقدمي من كافة مدن ومراكز المحافظة.. وقد أكد محمود الدسوقي على أن الاتحاد يولي إهتمام بملف محافظات الصعيد والاستعداد لانتخابات المحليات وإن الاتحاد سيقوم الفترة المقبلة بمعسكرات تثقيفية لإعداد شباب وكوادر الحزب لخوض المحليات وأن الاتحاد يولي إهتماما كبيراَ بمشاركة قطاع واسعة للشباب والفتيات وخاصة في محافظات الصعيد..وأضاف الدسوقي أن الاتحاد يولي إهتماما كبيرا بالمواهب الثقافية وان تدشين منتدي اتحاد الشباب الثقافي بقنا هو بوابة تنمية وثقل الكوادر الابداعية والفنية في جميع المجالات الثقافية..وفيما أكد أحمد عبد الواحد امين شباب قنا : أن شباب حزب التجمع في مقدمة شباب الاحزاب التي تهتم بملف المحليات وان مشاركة الشباب في القرار المحلي في ربوع الجمهورية وخاصة في محافظات الصعيد سيقضي تماما علي كافة المشكلات الشائكة في الصعيد وسيمكن الشباب من التواجد في صناعة واتخاذ القرار..وأضاف عبد الواحد : أن زيارات اتحاد الشباب المركزي لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية هو ملف في غاية الاهمية حيث يدل على ان رؤية اتحاد الشباب وحزب التجمع هو النهوض ورفع كفاءة الشباب في تلك المناطق البعيدة عن العاضمة ليواكبوا التطور والتقدم.. وقد حضر اللقاء المهندس حساني عثمان عضو المكتب السياسي والاستاذة أحلام القاضي امين اتحاد النساء التقدمي بقنا والسيد محمد حسن أمين مركز قنا.