لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي و رئيس مجلس السيادة السوداني في أوغندا !

بتغريدة على “تويتر”، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين عن لقائه رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، في أوغندا.وقال مسؤول إسرائيلي في بيان: “يعتقد نتنياهو أن السودان بدأ يتحرك في اتجاه جديد وإيجابي. عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني يرغب في مساعدة بلده على المضي قدماً في عملية تحديث من خلال إنهاء عزلته ووضعه على خريطة العالم”. وأفاد مصدر في الخارجية السودانية بأن لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تم ترتيبه بعيدا عن الوزارة وبلا تنسيق معها.وكانت وكالة “رويترز”، قد نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التقى في أوغندا رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان،وان رئيس مجلس السيادة السوداني وصل إلى مدينة عنتيبي الأوغندية ، تزامناً مع زيارة نتنياهو إلى هذا البلد.وبحسب مواقع سودانية محلية، تهدف زيارة البرهان “غير المعلنة” إلى إجراء مباحثات مع أوغندا حول القضايا الإقليمية المشتركة.من جهته، ندد مسؤول فلسطيني الاثنين باللقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في أوغندا ووصفه بأنه “طعنة في الظهر”.وقال صائب عريقات “هذا اللقاء طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وخروجاً صارخاً عن مبادرة السلام العربية في وقت تحاول فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب ورئيس الوزراء الاسرائيلي تصفية القضية الفلسطينية”، حسب وكالة الأنباء الرسمية (وفا).