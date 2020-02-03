استجابة لطلب وكيل لجنة النقل والمواصلات.. محافظ البحيرة يشكل لجنة لمراجعة رصف طرق إدكو

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة بتشكيل لجنة فنية من مديرية الطرق ومشروع الرصف الإنتاجي، ومجلس مدينة إدكو، لفحص الطرق التي تم رصفحا في نطاق مدينة ومركز إدكو، بعد أن طالب النائب محمد عبدااله زين الدين، عضو مجلس النواب، وأمين حزب مستقبل وطن، بمراجعة رصف الطرق، وما تم فيها من أعمال غير مطابقة للمواصفات. وكان النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو وأبوحمص، أكد أن هناك شوارع داخل إدكو تم رصفها بتكلفة تقارب 42 مليون جنيه ولم يمر على رصفها 6 شهور، ومع سقوط الأمطار انهارت لتكشف وجه الفساد القبيح. وأضاف زين الدين، في بيان عاجل قدمه للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن مشروع الرصف الإنتاجي في البحيرة أصبح يمثل عبئًا كبيرًا على المحافظة. وأكد زين الدين أن مشروع الرصف الإنتاجي يكلف الطرق أكثر بكثير، ما تنفقه هيئة الطرق، وذلك بسبب عدم المتابعة، مطالبًا بتشكيل بلجنة تقصي حقائق ورقابة على كل أعمال الرصف داخل المحافظات وتعديل الأسعار وفق كود هيئة الطرق منعا لإهدار الأموال ومحاسبة جميع المقصرين والمتسببين فى إهدار المال العام متهما كل من وزيرى النقل والتنمية المحلية ومحافظ البحيرة بالإهمال فى ملف الطرق، خاصة داخل محافظة البحيرة ومدينة إدكو التي تعاني أشد المعاناة من سوء وتردّي جميع الطرق الداخلية على مستوى المدينة وجميع قراها.