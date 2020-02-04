رغم العقبات ..”البورصة السلعية بالبحيرة ” فى طريقها للنور

من المقرر أن يشهد العام الحالى بدء العمل رسميا فى أول بورصه سلعيه للحضر والفواكه ويمثل هذا المشروع الضخم الذى يرعاه السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى واحد من أهم المشروعات القومية لما يمثله من خطوة هامة فى اطار مواجهة الدولة لإنفلات الأسعار وعشوائية الاسواق التى يشهدها السوق المصرى ويدفع ثمنه المواطن البسيط الذى يقع فريسة لإستغلال التجار وجشعهم

ويمثل مشروع البورصة السلعيه الذى تقيمه الغرفة التجارية بالبحيرة فى مدينة بدر يمثل تحدى ويعبر عن مواجهة واضحة بين إستعادة الدولة لسيطرتها أمام عشوائية التجار والمحتكرين خاصة فى مجال حيوي مثل الخضر والفاكهة والذى تعتبر محافظة البحيرة واحدة من أكبر مناطق الانتاج وتمثل سلة غذاء مصر فى هذا المجال تحديدا

وورغم التحديات التى حاولت عرقلة إستكمال المشروع خاصة من محتكرى السلع وأنصارهم من بعض المتعاونين معهم فى مواقع كثيرة إلا أن الدولة تسير بخطوات قوية نحو استكمال المشروع العملاق الذى يقام على مساحة 57 وتصل الاستثمارات فيها أكثر من مليار و200مليون جنيه

ويمثل الإنتهاء من هذا المشروع نقله مهمة فى ضبط أسواق الخضر والفاكهه والسيطرة على اسعارها وحماية المنتج الزراعى المصرى الذى أصبح يعانى من سمعة غير جيدة فى الخارج بسبب عشوائية الانتاج والاستخدام الضار والمبالغ فيه للمبيدات والاسمدة اضافة إلى عشوائية التصدير التى يشهدها السوق المصرى

وأكد المحاسب “فتحى مرسى “رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالبحيرة ان المشورع فى نوفمبر 2017 برعاية السيد رئيس الجمهورية وتم اسناد العمل به لكل من شركة وادى النيل للمقاولات والهيئة العربية للتصنيع وتم تنفيذ 77%من الاعمال الانشائية بالمشروع حتى الآن

مضيفا أنه تم توصيل 28 ميجا وات كهرباء الى المشروع بطول 13 كيلو متر من اربع مصادر بتكلفة تخطت مائة مليون جنية كما تم الانتهاء من 85 % من الخرسانات بالموقع كما توصيل المياه والانتهاء من شبكة الصرف الداخليه

واشار مرسى انه تم اضافة المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الخضر والفاكهة لفحص المنتجات الزراعية للحصول علي الايزو 17025طبقا للمواصفات المعتمدة من الاتحاد الاوربي حيث انه يوجد بالبورصة 54 محطة تصدير. وحول الوحدات التجارية التى تم بيعها للتجار اكد مرسى انها تمثل 40% من اجمالي عدد وحدات المشروع حتى اللآن

مشيرا إلى وجود منطقة خدمات حوالى 120 معرض متعددي الاغراض لخدمة البورصة الزراعية والسوق الملحق بها

كما تم مؤخرا توقيع عقد إنشاء فرع بنك مصر بالبورصة السلعية الزراعية بمركز بدر على مساحة 1000 متر ويتكون من 3 طوابق

يذكر أن البورصة تضم 986 وحدة، على مساحة 91 ألف متر بنسبة مبانى 37%، وتضم 120 محلا فى الأسوار الخارجية مساحة المحل 125 مترا، ويوجد بكل محل دور ثان “صندلة” ودورة مياه، كما يضم السوق 220 وكالة كبيرة، مساحة الوكالة 185 مترا ويوجد بكل وكالة “صندلة” ودورة مياه، و460 وكالة صغيرة مساحة الواحدة 125 مترا، و14 محطة تصديرية كبيرة، مساحة كل منها 835 مترا.