خلال جولته التفقدية الصباحية ..محافظ القاهرة يتابع إصلاح كسر ماسورة مياه بمصر الجديدة

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال مروره الصباحى موقع كسر ماسورة المياه بقطر 150 مم بتقاطع شارع الخليفة المأمون مع شارع الميرغنى بمصر الجديدة للتأكد من إتمام أعمال شفط المياه ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح الماسورة وعودة حركة المرور لطبيعتها .

كانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغا صباح اليوم يفيد بكسر الماسورة وانفجار المياه بمحيط الموقع ، وعلى الفور انتقل المسئولون بشركة المياه وحي مصر الجديدة للقيام بأعمال الإصلاح مصطحبين شفاط لسحب المياه الموجودة بالشارع ، وتم عمل التعديلات المرورية اللازمة لتمكين شركة المياه من إصلاح الماسورة المكسورة بما لا يؤثر على حركة السيارات .

وأكد محافظ القاهرة على رئيس حي مصر الجديدة ومسئولي شركة المياه بإعادة الشئ لأصله بعد التأكد من إتمام أعمال الاصلاح وعدم تسرب المياه .