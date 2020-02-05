في ندوة “منظمه التضامن الأفرو اسيوي” بشباب أفريقيا:مطالب بسوق أفريقية مشتركة 

ناقشت قاعة شباب أفريقيا ندوة ثقافية ضمن نشاط بانوراما أفريقية تحت عنوان “منظمه التضامن الافرواسيوي “، التي عقدة في معرض الكتاب الدولى في دورة 51 ،والتي حضرها السفير ارمان سلجيف سفير كازاخستان بالقاهرة ، والسفير غير المقيم بتونس والجزائر والدكتور حلمي الحديدي رئيس منظمة التضامن الافرواسيوي، والدكتور حسام درويش، أمين عام منظمه افرواكت، وحسن الغزالي مؤسس مكتب الشباب الافريقي.في البداية رحب الدكتور حلمي الحديدي، رئيس منظمة التضامن الأفرو آسيوي، بالسفير أرمان سلجيف، سفير كازاخستان بالقاهرة، والمنصة والحضور .وقد اشاد دكتور حلمى الحديدي ، بأهمية الدور الأفريقي الذى أصبح يهتم به العالم ،وأن مصر أول من أهتمت بالتبادل التجارى الافريقي ،وكانت وجهته فى ذلك شركة النصر ،فى عهد الرئيس عبد الناصر ،و قدم الحديدى الشكر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ووزير الخاجية ، سامح فهمي ،لفتحهم الباب على أفريقيا من جديد ، بعد السكون الذى دام سنوات طويلة ،وأن سنة لا تكفي لزيادة الأعمال والتفاعلات بين افريقيا ومصر ،وطالب الحديدى بالسوق الأفريقية المشتركة ،والسعى إلى توحيد العملات الأفريقية ،مع تفادى الاخطاء التى وقع بها الأتحاد الاوروبى عند توحيد العملة،وتيسيرالأستثمار والخبرات وذلك عن طريق التعاون ،وأن تقوم شركة مصر للطيران بدورها الحقيقي ،للوصول إلى كل الموانى الافريقية ،

وقال الدكتور حسام درويش ،أمين عام منظمة “أفرواكت”،والتى تعمل تحت شعار أفريقيا تستحق ، اننا بصدد مجموعة كبيرة من المشروعات الاستثمارية التي تدعمها الدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أنه سوف يعلن قريبا خلال مؤتمر صحفي عن أفتتاح مركز في جمهورية تشاد للتأهيل المهنى للأطفال الشوارع ،والسيدات الغير عاملات والمتسربين من التعليم ،لتعليمهم المهن البسيطة .وقال :”كما نعمل مع وزارة الصناعة المصرية ،لرفع الكفاءة الأنتجاية ،وقد تم الأنتهاء من مركز التأهيل المهنى لتطوير العاملين ،مهنياً وتقنياً.كما نسعى إلى اختيارمدينة للسياحة وللصناعة فى أفريقيا ،بإلاضافه إلى إقامة مهرجان المسرح الأفريقي ،والأزياء والمأكولات الأفريقية .”وقد دعا أمين عام المنظمة الدكتور حسام درويش ،إلى التطوع للمنظمة ،فى 124 ش النيل بالعجوزة .

من جانبه قال السفير أرمان سلجيف، سفير كازاخستان بالقاهرة، إن دولة كازاخستان هي الدولة الأقوى في آسيا الوسطى اقتصاديا في الوقت الراهن، وتعد أكبر دولة غير ساحلية في العالم، وتاسع أكبر دولة في العالم من حيث المساحة،وأن كل 3سنوات نعقد مؤتمر زعماء الاديان،ومصرتدعم هذة المبادرة القيمة،

وتحدث السفير ،كازاخستان عن تجربة نقل عاصمة بلاده ، من “ألماتى “إلى ” نور سلطان”، فهى أحدث عاصمة في العالم، وقد كانت خطوه حكيمة ،في ظل فترة عصيبة اقتصاديا علي كازاخستان،وأصبح هذا المشروع قاطرة الاقتصاد، وقد تم نقل العاصمةعام 1997 ، وقد أهتمت الحكومة بتوفير السكن المجانى لـ 600 الف موظف حكومى ،وقد تم نقل السفارات خلال 10 سنوات . وخلال 20 عاما حققنا إنجاز كبير في شتى المجالات، وأصبح اقتصاد كازاخستان قاطرة للاستثمارات.

وقد زار الرئيس عبد الفتاح السيسي و رئيس الوزراء مصطفى مدبولى الذى كان وزيرا للاسكان فى حين ،وقد تعارف على كل الافكار التى تم الاستفادة منها،فى أنشاء العاصمة الادارية الجديدة.

وأوضح سلجيف، أن اللغة السائدة في دولة كازاخستان هي الإنجليزية، والروسية، وفي سنة 2000 ومن خلال مبادرة الرئيس تم إنشاء اتحاد لخريجي برنامج البعثات الدراسية الدولية، بهدف توفير منبر يمكن لطلبة البرنامج التواصل من خلاله والتعبير عن مواهبهم وإبداعاتهم على الصعيد العملي.

ودعا سفير كازاخستان، الجميع إلى زيارة دولة كازاخستان، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى كازاخستان حققت العديد من الاتفاقات ودعم العلاقات ومد جسور التعاون والتواصل بينهما.