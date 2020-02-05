د. عادل وديع فلسطين يكتب :قرية أبو ديس

شجون مصرية قرية أبو ديس د. عادل وديع فلسطين

منذ عدة سنوات وفي إطار اتفاقية أوسلو اجتمع السيد أبو مازن ويوسي بيلين نائبًا عن شيمون بيريز رئيس الوزراء الإسرائيلي ذلك الوقت وقاما بإعداد تسوية نهائية بين الفلسطينيين والاسرائيليين يتم من خلالها حصول الفلسطينيين على قرية تدعي ” أبو ديس” وتقع على حدود بلدية القدس وذلك ليستخدمها الفلسطينيون كعاصمة إدارية لهم بعد ربطها بالقدس ، حتى يستطيع الفلسطينيون القول بأنهم حصلوا على بغيتهم في السيطرة على القدس القديمة ، وبعد هذا الاجتماع الغامض الذي لم يسمع عنه أحد من قبل ، تدخل منطقة تسمى ” رأس العمود” في الأحداث ، كما جاء في إحدى الصحف الأمريكية ، وهي بقعة تقع بين قرية أبو ديس حيث ستقام العاصمة الإدارية وبين القدس القديمة ، عندها تحرك المتطرفون اليهود على الفور وقرروا الاستيلاء بأي ثمن على المنازل التي يقطنها العرب منذ فجر التاريخ في هذه المنطقة وبذلك يقطعون خط الاتصال بين أبو ديس والقدس القديمة ويجهضون أي فرصة لتسوية هذه المشكلة الملتهبة ، قاموا بإقناع عربي يدعي فؤاد هادية المالك الأصلي لهذا المكان هو وأفراد عائلته ببيع هذا المنزل مقابل 250 الف دولار ومنزل في رومانيا ، وتمت الصفقة وسافر هذا الرجل سرًا وتبعته أسرته تاركا المكان لليهود .

ولما خسر بيريز ونجح نتنياهو عمد إلى التخلص من تعهدات حزب العمل واتفاق أوسلو ، وتضيف الصحيفة الأمريكية أن نتنياهو يعتبر ملاكاً إذا ما قورن بعمدة القدس ” إيهود أولمرت ” الذي يقف وراء المتطرفين اليهود في رأس العمود وهو المسئول عن فتح النفق السياحي بجوار المسجد الأقصى .

وتقع أبو ديس شرق القدس وتتعرض أراضيها منذ عقود لعمليات مصادرة واسعة من قبل السلطات الاسرائيلية ، ومنعت توسيع القرية شرقاً قبل أن تفصلها عن مركز مدينة القدس الشرقية بجدار أسمنتي ، وتحمل أبو ديس مكانة خاصة في نفوس الفلسطينيين خاصة أنها ترتبط ارتباطا وثيقاً بالقدس فهي قريبة منها كما أن قوات صلاح الدين الأيوبي تمركزت فيها وبنى فيها مسجد صلاح الدين .

تقع أبو ديس على خط من التلال يبعد حوالي كيلو متر من البلدة القديمة حيث توجد المواقع المقدسة الإسلامية والمسيحية مثل الجامع الأقصى وقبر اليعازر ، وتوجد في هذه القرية جامعة القدس وبها بنك مرموق وهي نقطة توقف للأفراد والرحلات القادمة من بيت لحم أو رام الله ، وقد وافق ياسر عرفات على إقامة مجلس السلطة الفلسطينية في أبو ديس لكي تكون نافذة يطل منها على قبة الصخرة ، وقد تغيرت الان ملامح القرية وبنيت عليها اسرائيل المستوطنات والقوات العسكرية والجدار العازل ، وصادرت ما يقرب من 24 ألف دونم من أراضي القرية لإقامة المستوطنات بينها الكتلة الاستيطانية ” أدوميم ” وهي من أكبر المستوطنات ، أما الجدار العازل فقد فصل القرية عن القدس الشرقية .

ولن يرضى الفلسطينيون ولا العرب بهذه اللعبة ولا بديل عن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين .