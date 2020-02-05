إقبال بركة تكتب:ثورة يناير مرة اخرى

شكشكة

ثورة يناير مرة اخرى

إقبال بركة

من يهاجمون ثورة يناير يتناسون أن الايام الاربعة الاولي للثورة تختلف تماما عما جاء بعدها وانها وحدها المقصودة بالإشادة والتكريم. وليس غريبا ان يتم اختطاف ثورة شعبية وركوب موجتها من الانتهازيين و ان تمر الثورة بمراحل صعود وهبوط فعلي سبيل المثال مرت الثورة الامريكية بعدة مراحل بدأت بما سمى “جماعة شاي بوسطن” ١٧٣٣م واستقلال امريكا يوليو ١٧٣٦م.

كذلك الثورة الفرنسية مرت بعدة مراحل من بينها اعدام روبسبيير ثم انتخاب نابليون ثم انتهاء صلاحية الثورة عام ١٨١٩ و استعادة سلالة البوربون الحكم تحت قيادة لويس الثامن عشر وعودة البورجوازية من ١٧٩٤م.

ثم تأييد مجلس النواب الفرنسي تقليد بونابرت امبراطورا علي فرنسا و ايطاليا وتوريث عائلته الحكم اى التخلي عن اهم مطلب للثوار الاوائل و هو اسقاط الملكية واخيرا تم اسقاط الملكية العائدة و وعودة الثورة ١٨١٥م . وهو امر شبيه بما حدث في مصر عندما اسقط جيشنا الوطني حكم الاخوان وأعاد للشعب المصري حقهم في حكم بلادهم.

ولن أنسي ما حييت الاستقبال الحافل الذي قوبلت به لحظة وصولي الي ميدان التحرير بعد اندلاع ثورة يناير مباشرة واصرار الثوار علي اصطحابي الي المصطبة التى اعدت لالقاء الخطب. وبالفعل قمت بالقاء خطبة حول ضرورة التعبير عن رأي الشعب و فضح فساد النظام الأسبق الذي تعفن وفاحت رائحة فاسديه علي مدى ثلاثين عاما رزح فيها علي صدر مصر. ولا يمكن ان اتصور ان من احتفوا بي وبأمثالي من الكتاب ذلك اليوم كانوا من المتأسلمين الذين لا يقرأون و لا يحتفون الا بأسيادهم ,فالعداء بينى و بينهم معروف و منشور فى كل مقالاتى السياسية . و من يشك في هذا عليه ان يراجع مقالاتى و تعليقات اذناب الاخوان عليها التى تترصع بالسباب و الاتهامات و غير ذلك من اساليب المعارضة التي لا يعرفون غيرها.