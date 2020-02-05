حسن عثمان يكتب:حكمة وكفاءة هذا الحكم

في الساحة حكمة وكفاءة هذا الحكم حسن عثمان

أكتب قبل يومين لإجراء قرعة دور الثمانية بين الفرق التي تأكد تأهلها في ختام الجولة الأخيرة من دوري المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر ، وقد يتصادف إعلان هذه القرعة مع إعلان لجنة الطوارئ قرارها في تلك الأحداث المؤسفة التي وقعت في لقاء الهلال والأهلي باستاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان . عندما اقتحمت الجماهير المتوترة أرض الملعب .. وهددت لاعبى الأهلي وطاقم التحكيم بقيادة الدولي المغربي ” رضوان جيد ” . وتعرضهم للاعتداءات من بعض اللاعبين ؟! .

هذه الأحداث التي أعادت للأذهان تلك المذبحة البشعة التى وقعت في نفس التاريخ من شهر فبراير عام 2012 باستاد بورسعيد وراح ضحيتها 72 شابا في عمر الزهور من محبي النادي الأهلي ، وكان يمكن تكرارها لولا حكمة وكفاءة وقوة شخصية هذا الحكم الذي يضرب به المثل في الوصول بهذه المباراة المتوترة إلى بر الأمان ، والحفاظ على سلامة كل من كانوا في أرض الملعب .

باختصار حدث ما كان متوقعا كرد فعل لما أثير في الفترة الأخيرة تعقيبا على البيان ” الغاضب الذي صدر عن مجلس إدارة نادي الهلال ” وأتهم فيه حمادة صدقي بإخلال شروط التعاقد ومغادرة الخرطوم عائدا لمصر ، للتعاقد مع نادي سموحة خلفا لحسام حسن المستقيل ، وشدد أصحاب هذا البيان على عبارة سوء النية المبيتة والتدليل على ذلك باختيار التوقيت لرفع الحرج عن نفسه قبل المواجهة المتوقعة بين الهلال والأهلي في هذا الاشتباك الذي انفردت بهذه المجموعة الصعبة بوجود ثلاثة أندية تنافس على بطاقة التأهل بعد خروج فريق بلاتينيوم من دائرة هذه المنافسة بين النجم الساحلي والهلال والأهلي ، على اعتبار أن الأخير سيخوض أخر لقاءاته أمام الهلال .

هذه الحسبة الافتراضية وربطها وسفر حمادة صدقي وتعاقده مع نادي سموحة ، كانت الشرارة التي اشعلت نار التوتر والعصبية الشديدة بين الجماهير الهلالية على اعتبار أن فرصة التأهل أقرب إلى فريق ناديهم الذي لم يخسر من قبل أمام الأهلي في لقاءاتهما الافريقية ، نفس المعلومة كان يرددها ” حفيظ درازي ” قبل وخلال تعليقه على سير المباراة ؟!! ورغما عن ذلك تعادل الأهلي وضمن التأهل .. والأهم عدم تقدم أي شكوى لما تعرض له الفريق في أرض الملعب حفاظاً على العلاقات التي تجمع مصر والسودان ، وكذلك نادي الهلال .