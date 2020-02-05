أبو السعود علي يكتب :صفقة القرن الترامبية ماتت بسكتة دماغية

*بقلم :أبو السعود علي

صفقة القرن التي أعلن عنها ترامب يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير 2020 وبكل ما تحتويه من بنود تصب في مصلحة إسرائيل ولا تعترف بحقوق الفلسطينيين المشروعة؛ بل تسلب حقوقهم وتأخذ من أراضيهم لتمنحها للطرف الآخر، وتجعلهم بلا دولة ومحاصرين داخل وطنهم، إضافة إلى تجريدهم من سلاح المقاومة، وإلغاء حق اللاجئين في العودة.

فترامب أعلن في خطته بـ”يهودية دولة إسرائيل” “وهذا يعني أن الفلسطينيين مواطنون من الدرجة الثانية، وغير مرغوب فيهم وإلغاء وصاية المملكة الأردنية على القدس، وبأن القدس موحدة بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لدولة إسرائيل، وقضية اللاجئين تحل خارج إسرائيل “أي يوطن الفلسطينيون في دول الجوار” إضافة إلى ضم وادي الأردن لإسرائيل وهو يمثل سلة الغذاء للشعب الفلسطيني ومصدر المياه، وبضمه لإسرائيل يصبح الفلسطينيون محاصرين بجنود الاحتلال الإسرائيلي.

وتضمنت أيضاً الصفقة 50 مليار دولار استثمارات للفلسطينيين (وهي أموال ستجمع من دول عربية).

ويبدو أن ترامب اعتقد أن الفلسطينيين تحت إغراء هذا المبلغ سيسقطون من تاريخهم عشرات السنين، بذلوا الغالي والنفيس وضحوا بأرواحهم ودمائهم وهدمت منازلهم، وارتكبت العصابات الإرهابية الصهيونية عشرات المجازر ضدهم، تصور أنهم بعد كل هذه التضحيات سيتنازلون عن القدس والمسجد الأقصى، وهو ليس ملكا للفلسطينيين وحدهم –فحسب- بل ملك للعرب والمسلمين جميعًا.

تعامل ترامب بمنطق رجل الأعمال واعتبر فلسطين (صفقة) وقالها صراحة: “هي أكبر صفقة ينفذها في حياته” ولكن فلسطين ليست صفقة –كما يعتقد- ترامب ، فلسطين تاريخ طويل من الانتفاضات والحروب والنضال والعرق والدم ، فلسطين قضية العرب الأولى وليست صفقة فدماء الشهداء وأرواحهم الطاهرة لا تباع ولاتشترى.

ولأن صفقة ترامب غير عادلة ومنحازة لإسرائيل انحيازًا مطلقًا وغير مقبول، فقد رفضها الفلسطينيون الذين لم يجدوا شيئًا يتركه ترامب ليتفاوضوا عليه، (ما جاء على لسان أبو مازن -رئيس السلطة الفلسطينية، ردًا على الاعلان عن الصفقة)، ولأنها أيضًا تتعارض مع قرارات مجلس الأمن وأبرزها 242،338؛ إضافة إلى أنها تنفي اتفاقات السلام السابقة، وما جاء بها غير قانوني لتعارضه مع القانون الدولي، خاصة بما تضمنته من مشروعية ضم المستوطنات، إذ ان المستوطنات بُنيت على أرض محتلة، لذلك جاءت ردود أفعال جميع الدول “حتى من داخل أمريكا رفضها الحزب الديمقراطي” – عدا 3 دول من بينها إسرائيل التي تصب في مصلحتها- بمعارضتها وتحفظات عليها واستنكارها لأنها لا تؤسس لسلام دائم وشامل يبنى على العدل وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

وبالتالي يمكن القول إن “صفقة القرن الترامبية ماتت فور إعلانها بسكتة دماغية “وأنه سيكون لها الفضل في توحيد الفلسطينيين وإنهاء الانقسام مستثمرين رفض الدول العربية والأوروبية لمؤامرة “صفقة القرن” الهادفة إلى تصفية قضيتهم ليقرروا بأنفسهم ماذا يفعلون لتحرير وطنهم والمسجد الأقصى ومعهم كل الشعوب المؤمنة بالسلام الشامل الدائم القائم على العدل.