قراءات..من شرفة بيته “أمجد ريان” يرصد العالم

بقلم أمل جمال

في ديوانه بيوت صغيرة، يطالعنا أمجد ريان، بعنوان دال، هو البيوت وعناوين قصائد متتالية لا تخلو من كلمة البيت أو جو البيت أو ملامح الغرف أو الأثاث أو شكل العمارات السكنية من الخارج.

وكأن «أمجد» يلخص الماضي كله في لوحة تشكيلية يتنقل من خلالها معنا بين الماضي والحاضر، وهو يجلس في شرفه منزله أو شرفة قلبه يبحث عما فقده في حاضره، وكان متاحا في ماضيه منذ أن كان طفلا وصبيا ثم شابا له تجاربه في كل مرحلة من المراحل، وهي ذاتها المراحل التي مررنا بها جميعا كلها أو نصفها أو جزء منها.

أهم ما يميز هذا الديوان هو الحنين أو النوستالوجيا، التي يفيض بها الديوان كله حتى القصائد القصيرة جدا تحمل دهشة واغترابا خفيا لا يفصح عنه، لكنه يتركنا كقراء نشعر بهما من خلال التفاصيل التي تؤيد رؤيته وتثبت لنا ذلك.

كأنه يجرنا بخيط من الحرير ليربطنا بالقصائد ويجعلنا نشتبك مع عوالمها التي هي أيضا عوالمنا. فمن منا لا يحن إلى ذكرياته ومن منا لا يملك تلك التفاصيل الصغيرة التي يعج بها الديوان ومن منا من لم يجلس في شرفة الحنين لينظر إلى شارع الحياة وشوارع النفس في رؤى هندسية ودراما إنسانية سينمائية تنساب في كادرات ناعمة لا يتقصها سوى الموسيقى لتكون مشاهد سينمائية مكتملة بالصوت إلى جوار الصورة.

في قصيدة ( البيوت الصغيرة) يرصد قصص الحب في الماضي، والبيوت الصغيرة في الطفولة الجميلة والبنات الجميلات وعلاقتهن به، يحكي «أمجد» ثم يدخل في مشهد شارح يوضح اللعب بالعرائس القطنية وتمثيل دور الأب في اللعب الطفولي وهم يمثلون معا شكل الحياة.

وفي قصيدة (إدخال السرور إلى القلب) نتعرف فى بحثه عن الخيبات وبنظة فلسفية يحاور الشاعر ذاته، وهو حائر بين ما يراه وما ينتهجه فهو يرى أن الهزل يأخذ ماخذ الجد في هذه البلاد، ونرى أفعال الأمر الكثيرة التي تنتشر كانه يأمر نفسه الزاهدة أو المحبطة والمتسائلة في لجاجة، ويرى أن الحياة مقامرة غير محسوبة.

يستكمل أمجد ريان كشفه عن الخيبات فيقول ( بابا شقتي مقفل على الأدراج/ خيبة كبيرة – أريد أن أكتب عن مديح الخيبة/ وأنا مدين للشعر الذي كشف لي عن كل هذه الخيبة.

وفي قصيدة (عين الشمس) يتجلى وصف الشاعر للمشاهد التي يرصدها من البلكونة في الميدان فيقول: الميدان من البلكونة يجعلني/ أحس بالأيام الطويلة- أجرى هذه الوارات اللحوحة مع الوجود. البلكونه تجعلني أحاور الشارع / أشم رائحة المدى/ رقصة البشر/ الرقصة المستحيلة.

ويريد أيضا أن يبرهن على فظاظة الحياة فيقول: الحياة التي قلبتني على كل الأوجه- أريد أن أحتل المكان وأريد أن أغادر المكان/ والبلاد بعيدة دائما.

تتجلى المشهدية أيضا في الديوان فنقرأ على سبيل المثال” الشمس حانية على منحدر الشجر/ وهناك ثمانية أسود تدفع الماء” وفي قصية أخرى( شبابيك شقتي تطل على الشارع العريض – جدار غرفتي مثل جدار كهف سقاط/ ترتسم الخيالات عليه طوال الليل/ ومصابيح السيارات تتقاطع عبر النافذة”.

ولأن الابداع يكمن في البساطة غير السهلة نرى أمجد ريان يفاجئنا دونما صدمة بمفردات التفاصيل العادية التي نستخدمها كل يوم في الشارع والبيت ويضفي عليها ألق من ألق القصيدة لا أعرف كيف صنعه بسهل ممتنع فلا نراها تشذ أو تخرج عن نسيج وسياق المعاني، بل تضفى عليها سحر الذاكرة وحنين واضح. مفردات مثل( مخرطة الملوخية- توكة- علبة البودرة- غديوة- الشفونيرة- البيجاما – الخلطة بالكمون و الثوم) وغيرها.

إما البيوت الصغيرة لأمجد ريان هي بوتنا جميعا بيوت طفولتنا، بيوت أحلامنا، بيوت المحبة التي تهدمت والحب الذي تغيرت ملامحه والشوارع التي فقدت أشجارها وتحولت إلى بلوكات من الاسمنت والمواسير. تسجن البشر في الحية العصرية اللاهثة السريعة التي تجر البشر من يوم إلى يوم في حياة فقدت براءتها وخلفت اسئلة على حافة الحنين ترقص على حد تعبير الشاعر رقصة البشر جميعا، الرقصة المستحيلة.